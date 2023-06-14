新竹縣表揚模範警察　鑑識楷模一隻手套偵破4千萬竊案

新竹縣警察局今天舉辦112年警察節慶祝大會，表揚模範警察、鑑識楷模、查緝刑事案件有功人員、及在職服務滿30年資深績優同仁。其中鑑識楷模邱致霖分享，他曾參與一起工廠失竊4000多萬現金，當時颱風來臨，他在保險箱發現一只濕淋淋的手套，懷疑是竊賊偷竊時不慎留下，後來循線果真查獲嫌疑人，一舉破案，讓他記憶猶新。

新竹縣秘書長陳季媛到場逐一表揚39名受獎人員，陳媛致詞時表示，明天（15日）就是警察節，這一天警察們無法放假、補假，看起來和平常沒什麼不同，也可以說每天都是警察節，警察全年無休、24小時輪班：「有你們真好，辛苦了！」

陳季媛也說，警察局長林信雄上任時，縣長楊文科交付一項任務，就是希望恢復所有派出所，包括偏遠派出所運作，在林信雄帶領下，今年5月1日恢復運作，讓鄉親們都能安心。由於新竹縣的人口不斷增加，陳季媛也代表楊文科許諾，會在3年內逐步補充警力、設備，守護新竹縣的交通與治安。

今年獲得模範警察表揚的為偵查佐邵中星及偵查佐邱國書；獲頒刑事鑑識楷模為警務員邱致霖、偵查佐雷孟儒。其中邵中星自民國2008年至新竹縣服務並考上偵查佐至今，去年與其他單位共同偵辦一起大麻案件，查獲上百株新鮮大麻，令他印象深刻。