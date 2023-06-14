27歲工人到彰化後指部修冷氣觸電跌落地面 送醫無呼吸心跳

27歲簡姓工人今天上午到彰化縣後備指揮部維修冷氣時，疑因觸電，從2樓跌落1樓地面，彰化縣消防局據報後，將他送往彰化基督教醫院急救，到院已無呼吸心跳，由於疑為工安意外，須由職安單位會同警方進一步調查。消防局呼籲民眾，檢修電器時，最好先關掉電源，以免發生觸電意外。

彰化縣消防局是在10時41分接獲報案，救護人員抵達時，現場軍人正對簡姓工人實施CPR並已使用PED電擊2次，仍未恢復生命徵象，消防局救護人員接手後，給予自動心肺復甦機CPR、BVM(正壓輔助呼吸)，並使用PED再進行1次電擊後送醫，抵達醫院後，無呼吸心跳。

簡姓工人仍由彰基心臟外科葉克膜小組急救中，心跳和血壓有恢復，意識還是不清，進一步做腦部和胸部的電腦斷層檢查是否有內出血情況，目前情況危急有極度的生命危險。