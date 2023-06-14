新北2攤販鹼粽驗出硼砂 供應商送辦最高可處7年有期徒刑

端午佳節將至，新北衛生局針對粽子、鹼粽、醬料及食材餡料抽查，共抽驗115件產品，有2件不合格，皆為市長攤販鹼粽檢出硼酸，已命其下架回收，業者因違反食品安全衛生管理法，最高可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，函送地檢署偵辦或移請供應商所轄衛生局處辦。

新北衛生局針對粽子、鹼粽、醬料（辣椒醬、甜辣醬、醬油），及常用食材餡料，包含菜脯、豬肉、牛肉、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃、糯米等，檢驗食品中微生物衛生標準、硼酸、甲醛、防腐劑、漂白劑、動物用藥及農藥殘留等項目，共抽驗115件產品，計有2件不合格。

新北衛生局簡任技正劉君豪說，此次抽驗2件違規食品皆為鹼粽檢出硼酸，硼砂又俗稱冰西，為非法食品添加物，早期用於增加口感及防止粽葉沾黏，但硼砂經胃酸作用轉變為硼酸，累積人體內會引起食慾不振、消化不良，嚴重則造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，我國早已明令禁止使用。

劉君豪指出，業者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法第49條第1項規定可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科800萬元以下罰金，均已命其下架回收，並函送地檢署偵辦或移請供應商所轄衛生局處辦。