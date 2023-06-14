噪音全民共憤檢舉約2萬件 新北下月擴大噪音管制

新北市人口達400萬人，居民人數多也產生各種公害令人反感，環保局統計去年公害陳情件數達3萬7184件，其中以噪音污染居冠占總案件數的 56.99%，環保局為降低民眾被噪音干擾，今年修正噪音管制公告將原公告第1至3類噪音管制區擴大至各類噪音管制區，預定於7月正式公告實施。

公害汙染常見括空氣汙染、水汙染、噪音、廢棄物、環境衛生、毒性化學物質汙染等，新北市去年接獲年公害陳情案件共3萬7184 件，其中以噪音汙染居冠占總案件數56.99%，其次為異味汙染占總案件數28.30%；第三為環境衛生占總案件數6.87%，三者合計即占總案件數之 92.16%。

而噪音汙染類別主要污染源有第一為動力機具占所有噪音汙染案件58.63%，其次為擴音設備占 18.02%，兩者合計占比就有76.65%。新北市環保局為加強管制此二類主要噪音來源，除其發出的聲音須符合噪音管制標準外，使用此類機具設備也納入噪音管制區公告管制區域及時段限定為禁止行為。

另外噪音、異味汙染物及環境衛生等三類公害陳情最多區域，主要集中於中和區、板橋區、新莊區及三重區。四區陳情案件占此三類案件總數48.86%，顯見越是人口密集的區域，公害陳情案件數也隨之攀高。

由於噪音汙染總陳情案件數占58.6%，已成為全民公敵，新北市環保局為減少噪音妨害民眾安寧，今年將修正噪音管制公告，將原公告第1至3類噪音管制區(亟需安寧、住宅、住宅混合工商業)擴大至各類噪音管制區。