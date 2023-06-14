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南屯警阻詐4500萬、護中捷抓逃犯 警友贊助40萬禮相挺
台中市第四警分局在今年間接連遇到外役監人犯脫逃、中捷吊車公安意外等案件，都迅速妥適處理，獲得外界肯定，另外四分局今年還有42名表現優異警員，帶回車手86人、阻詐4500萬元，四分局昨天舉辦警察節慶祝活動時，由警友贊助包括380個燜燒鍋、50雙跑鞋等40萬元禮品慰勞。
第四警分局昨天趁警察節前夕，舉辦慶祝活動，分局長李建興提到，分局今年遇到「外役監脫逃事件」、「中捷公安事故」等社會矚目治安、交通案件，但同仁都能查獲及即時疏導，防止危害擴大，另外還有42位績效卓著同仁，查獲車手、取簿手共86人、阻詐52件，金額達4500萬元，成績外界有目共睹，也有賴同仁的付出和努力。
第四警分局表示，此次除了頒發獎牌、獎金外，第四警友辦事處也提供全分局內、外勤員警一人一只知名品牌雙鍋組，一共380組，勉勵全體警察長期外食在外打拚治安之餘，也不要忘了注重飲食健康，總計送出近40萬的獎金、禮品。
四分局指出，另外春社所所長邱量虔，偕同春社警友站站長楊金水，加碼贈送50雙跑鞋，所內同仁一人一雙，藉此鼓舞警察工作士氣。
第四警分局長李建興說，在雖然是警察節，但同仁仍秉持著治安無假期的信念、堅守崗位，加上警友、民代、義警民防、義交、志工的相挺，成為警察堅強的後盾，警政工作的推動才得以精進、順遂，也期許同仁保持著菩薩心、怒目金剛的精神，加強維護南屯區的治安與交通，維持優良工作績效，讓「犁頭店」成為安全有感、和諧友善的地區。
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