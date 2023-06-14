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新莊康福診所爆用過期藥 衛生局下架封存114項、罰15萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市新莊區康福診所遭內部檢舉，在診所內囤積大量過期藥品，並疑似給病患施打過期針劑及藥品。新北衛生局多次查核發現診所有調劑逾期藥品，達114項產品違規，現場命業者下架並封存，並依法開罰負責人15萬元。衛生局說，若民眾認為自己吃到過期藥品，可向衛生局提出證據。

新北市衛生局指出，新莊區康福診所內囤積大量過期藥品，疑似為病患施打過期針劑與給過期藥物，檢舉人附上過期藥罐照片佐證，因此衛生局於4月28日、5月3日及5月22日多次查核，發現該診所有調劑逾期藥品，現場已立即命業者下架並封存共114項違規產品。

衛生局簡任技正劉君豪說，康福診所調劑逾期藥品情事，衛生局已依藥事法第90條規定，處15萬元整，另診所未督導所屬藥師，依藥師法相關規定執行業務，涉違反醫療法第57條第1項，可依醫療法第103條規定，最高可處25萬元以下罰鍰。

此外，衛生局於6月12日再次追蹤稽查，未見使用逾期藥品，確認封條完整，業者已提具銷毀計畫書，衛生局將派稽查員現場監督，確認藥品銷毀到不可復原態樣。

新北市新莊區康福診所遭內部檢舉，在診所內囤積大量過期藥品。圖／新北衛生局提供
新北市新莊區康福診所遭內部檢舉，在診所內囤積大量過期藥品。圖／新北衛生局提供
新北衛生局多次查核，發現診所有調劑逾期藥品達114項產品，現場命業者下架並封存。圖／新北衛生局提供
新北衛生局多次查核，發現診所有調劑逾期藥品達114項產品，現場命業者下架並封存。圖／新北衛生局提供

衛生局

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