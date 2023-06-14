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北市兩義消澎湖見女路倒搶救 消防局頒獎表揚

中央社／ 台北14日電

北市義消陳廣永、郭文窓日前到澎湖旅遊時，目擊1女過馬路時突然倒地，兩人上前查看發現她已無呼吸、心跳，立即施行CPR後恢復生命徵象送醫治療，義舉獲北市消頒獎表揚。

台北市消防局今天發布新聞稿表示，北市義勇消防總隊第三大隊第三特種內湖中隊幹事陳廣永及內湖救生分隊隊員郭文窓於5月6日前往澎湖旅遊時，當天上午7時許目擊有名女子過馬路時突然倒地，兩人立即查看對方生命徵象，經評估女病患失去意識且無呼吸、脈搏，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

陳廣永立即對女病患實施心肺復甦術（CPR）急救，郭文窓則負責撥打119報案並請在旁民眾協助至鄰近飯店拿取AED。

經實施CPR約2分鐘後，兩人評估女病患已恢復自主呼吸，並持續觀察其狀況直到救護車到達，隨後和救護人員交接女病患狀況，交由救護人員持續其生命徵象監控並送至醫院治療。

消防局指出，陳廣永是於民國98年加入北市義勇消防總隊迄今，已有14年相關資歷；郭文窓則是於108年加入北市義勇消防總隊，至今有4年資歷。兩人為精進個人學能及技術，都利用休假參加110、111年消防署委託消防局辦理義勇消防人員基本救命術及創傷止血（帶）訓練。

陳廣永和郭文窓這次發揮所學伸出援手救命，消防局說，可看到兩人所展現的強烈責任心和使命感，成功救援女病患，處置流程獲民眾讚揚，近日也獲消防局頒獎表揚。

北市 CPR

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