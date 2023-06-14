快訊

黃仁勳喊AI不是口頭說說 輝達大單讓台積5奈米急轉放量

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

涉誘國人至東南亞犯罪 南警破人蛇集團逮9嫌

中央社／ 台南14日電

去年發生多起台灣人遭誘騙前往柬埔寨等地工作、旅遊，並遭拘禁從事詐騙案件。台南市警察局清查轄內潛在被害人，追查後陸續拘捕以劉姓男子為首的不法人蛇集團成員共9人。

台南市政府警察局刑警大隊今天新聞稿指出，經清查轄內近期出境柬埔寨的潛在被害人，發現人蛇詐騙集團先在網路社群媒體刊登「高薪從事打字員、博奕工作人員、人事管理、業務部管理」或「招待旅遊」，誘騙被害人赴海外。

警方指出，被害人抵達後即遭當地人蛇或詐騙集團扣留護照、手機，控制人身自由，並脅迫被害人從事詐騙工作，若不從即遭拘禁、毆打或被以俗稱「豬仔」方式販售轉賣至其他詐騙犯罪集團。

黃姓男子被騙到柬埔寨後，遭強迫從事招募詐騙工作，因不從被轉賣至金三角犯罪集團拘禁，在拘禁處所與多名拘禁人共同打破鐵窗逃離，透過越南辦事處協助搭機返國。另1名女性被害人也被被轉賣到西港園區中國城從事網路交友投資詐騙，但因癲癇症發作遭丟包於金邊機場，透過管道營救順利搭機返國。

專案小組循線追查後，陸續拘捕以劉男為首在台不法人蛇集團犯罪成員共9人，全案依刑法意圖營利以詐術使人出國、人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

詐騙集團 人蛇集團

延伸閱讀

影／誘騙國人至東南亞淪打工「豬仔」南警破人蛇集團逮9人

賣帳戶給詐團還當車手 女子稱應徵工作遭拘禁檢方不信

懷孕才返台…柬埔寨「豬仔」痛訴經歷 應曉薇籲政府持續營救

不滿妹妹做生意找錯錢關窗台 妹從8樓摔到1樓慘死

相關新聞

2女碩士機車雙載摔進台11線水溝 1死1命危

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生2名女子騎車雙載不明原因摔落一旁水溝裡，造成2人多處嚴重創傷緊急送醫，經急救仍造...

男遭浪捲走失聯 海巡公布疑落海者身影請親友聯繫

昨天一名年約30至40歲的男子扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口，卻遭大浪捲走，消防與海巡人員今天持續搜救，同時公布附近監視器拍...

嘉義80歲重病男深夜失蹤排水溝 消防隊出動橡皮艇搜救

嘉義縣太保市年約80歲男子因身體不適，到醫院檢查發現患有重病，昨晚以酒壯膽獨自出門，身穿水藍色上衣、藍色運動褲，騎腳踏車...

基隆正濱漁港旁大量黑煙 消防弟兄衝現場灌救

基隆市正濱漁港旁一家冷凍廠，堆放廠房拆除工程的廢棄物，今天上午起火燃燒。消防局在上午11點多撲滅殘火，未造成人員傷...

台南男持斧作勢攻擊往來人車 轎車駕駛嚇得倒車逃命

台南李姓男子去年12月16日5時38分，手持斧頭1把站在東區某巷弄道中央，作勢攻擊來往車輛，一轎車駕駛行經該處見他站在路...

基隆正濱漁港旁造船廠拆除中 雜物堆突起火黑煙蔽日

基隆市中正路正濱漁港旁一家已停業，進行拆除工程的造船廠旁空地堆放的雜物，今天上午發生火警，火勢猛烈，冒出大量黑煙。消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦