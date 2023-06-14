涉誘國人至東南亞犯罪 南警破人蛇集團逮9嫌

去年發生多起台灣人遭誘騙前往柬埔寨等地工作、旅遊，並遭拘禁從事詐騙案件。台南市警察局清查轄內潛在被害人，追查後陸續拘捕以劉姓男子為首的不法人蛇集團成員共9人。

台南市政府警察局刑警大隊今天新聞稿指出，經清查轄內近期出境柬埔寨的潛在被害人，發現人蛇詐騙集團先在網路社群媒體刊登「高薪從事打字員、博奕工作人員、人事管理、業務部管理」或「招待旅遊」，誘騙被害人赴海外。

警方指出，被害人抵達後即遭當地人蛇或詐騙集團扣留護照、手機，控制人身自由，並脅迫被害人從事詐騙工作，若不從即遭拘禁、毆打或被以俗稱「豬仔」方式販售轉賣至其他詐騙犯罪集團。

黃姓男子被騙到柬埔寨後，遭強迫從事招募詐騙工作，因不從被轉賣至金三角犯罪集團拘禁，在拘禁處所與多名拘禁人共同打破鐵窗逃離，透過越南辦事處協助搭機返國。另1名女性被害人也被被轉賣到西港園區中國城從事網路交友投資詐騙，但因癲癇症發作遭丟包於金邊機場，透過管道營救順利搭機返國。

專案小組循線追查後，陸續拘捕以劉男為首在台不法人蛇集團犯罪成員共9人，全案依刑法意圖營利以詐術使人出國、人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。