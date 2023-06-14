快訊

黃仁勳喊AI不是口頭說說 輝達大單讓台積5奈米急轉放量

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男遭浪捲走失聯 海巡公布疑落海者身影請親友聯繫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

昨天一名年約30至40歲的男子扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口，卻遭大浪捲走，消防與海巡人員今天持續搜救，同時公布附近監視器拍到男子畫面，請認識該名男子的親友與海巡聯絡。

花蓮縣消防局在昨天下午1時36分許獲報，有名男性在吉安鄉阿美族文化村附近的出海口，疑似落海溺水，岸巡人員趕抵現場目視未看見人影，除了用望遠鏡搜尋，並派遣船艇與空拍機在海上搜救，消防局也協請直升機空偵，卻都沒有發現男子蹤跡，今天持續搜救。

當時在出海口捕撈紅頭吻仔魚的陳姓目擊者說，目測男子年齡約30至40歲，扛著單車欲跨越花蓮溪床，要從南岸走到北岸化仁海堤，但昨天花蓮下大雨，今天海浪較大。有人朝男子大喊「不能渡河」，但他似乎沒聽到，走到一半跌倒被大浪捲走。

海巡署東部分署第一二岸巡隊公布疑似落海者的畫面，表示經調閱該時段出入口附近監視器畫面，發現一名穿著黑衣的男子曾騎乘腳踏車路過，衣服及時間點符合報案人指稱，由於目前仍無法確定是否為落海男子，也不知道其身分，請有認識畫面男子的親友可與海巡署東部分署花蓮安檢所聯繫。

花蓮一名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，海巡與消防人員持續搜救中。本報資料照
花蓮一名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，海巡與消防人員持續搜救中。本報資料照
男子昨天扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口海床，卻不幸遭大浪捲走失聯，海巡公布疑似落海者的影像，希望親友能出面指認。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
男子昨天扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口海床，卻不幸遭大浪捲走失聯，海巡公布疑似落海者的影像，希望親友能出面指認。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
花蓮一名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，今天現場持續搜救。圖／民眾提供
花蓮一名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，今天現場持續搜救。圖／民眾提供

海巡署 花蓮 監視器

延伸閱讀

基進黨批澎湖海巡縱放大陸船員 第二海軍淪第一破口

男扛單車出海口過溪遭浪捲走 消防、海巡擴大搜救

端節前夕打擊走私不法 海巡苗栗、台中、彰化威力掃蕩

海巡副所長讓陸客偷渡慘了！海委會主委管碧玲批：搞笑執法 移送法辦

相關新聞

2女碩士機車雙載摔進台11線水溝 1死1命危

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生2名女子騎車雙載不明原因摔落一旁水溝裡，造成2人多處嚴重創傷緊急送醫，經急救仍造...

男遭浪捲走失聯 海巡公布疑落海者身影請親友聯繫

昨天一名年約30至40歲的男子扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口，卻遭大浪捲走，消防與海巡人員今天持續搜救，同時公布附近監視器拍...

嘉義80歲重病男深夜失蹤排水溝 消防隊出動橡皮艇搜救

嘉義縣太保市年約80歲男子因身體不適，到醫院檢查發現患有重病，昨晚以酒壯膽獨自出門，身穿水藍色上衣、藍色運動褲，騎腳踏車...

基隆正濱漁港旁大量黑煙 消防弟兄衝現場灌救

基隆市正濱漁港旁一家冷凍廠，堆放廠房拆除工程的廢棄物，今天上午起火燃燒。消防局在上午11點多撲滅殘火，未造成人員傷...

台南男持斧作勢攻擊往來人車 轎車駕駛嚇得倒車逃命

台南李姓男子去年12月16日5時38分，手持斧頭1把站在東區某巷弄道中央，作勢攻擊來往車輛，一轎車駕駛行經該處見他站在路...

基隆正濱漁港旁造船廠拆除中 雜物堆突起火黑煙蔽日

基隆市中正路正濱漁港旁一家已停業，進行拆除工程的造船廠旁空地堆放的雜物，今天上午發生火警，火勢猛烈，冒出大量黑煙。消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦