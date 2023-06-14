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男遭浪捲走失聯 海巡公布疑落海者身影請親友聯繫
昨天一名年約30至40歲的男子扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口，卻遭大浪捲走，消防與海巡人員今天持續搜救，同時公布附近監視器拍到男子畫面，請認識該名男子的親友與海巡聯絡。
花蓮縣消防局在昨天下午1時36分許獲報，有名男性在吉安鄉阿美族文化村附近的出海口，疑似落海溺水，岸巡人員趕抵現場目視未看見人影，除了用望遠鏡搜尋，並派遣船艇與空拍機在海上搜救，消防局也協請直升機空偵，卻都沒有發現男子蹤跡，今天持續搜救。
當時在出海口捕撈紅頭吻仔魚的陳姓目擊者說，目測男子年齡約30至40歲，扛著單車欲跨越花蓮溪床，要從南岸走到北岸化仁海堤，但昨天花蓮下大雨，今天海浪較大。有人朝男子大喊「不能渡河」，但他似乎沒聽到，走到一半跌倒被大浪捲走。
海巡署東部分署第一二岸巡隊公布疑似落海者的畫面，表示經調閱該時段出入口附近監視器畫面，發現一名穿著黑衣的男子曾騎乘腳踏車路過，衣服及時間點符合報案人指稱，由於目前仍無法確定是否為落海男子，也不知道其身分，請有認識畫面男子的親友可與海巡署東部分署花蓮安檢所聯繫。
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