疑天雨路滑 台78線快速道路追撞車禍釀2傷
王姓男子今天上午9時許開車行經台78線快速道路24.6公里，疑因天雨路滑，轎車打滑，後方的砂石車追撞，2車駕駛皆受傷，車流回堵數公里，直到11時許才恢復通車。
雲林縣消防局上午9時許接獲民眾報案指稱，在台78線快速道路往西24.6公里處砂石車與轎車擦撞事故，2車駕駛皆受傷，送醫治療，無生命危險。
雲林縣虎尾警分局表示，王姓男子上午9時許開車行經78快速道路往西24.6公里處，疑因天雨路滑，轎車打滑，而後方砂石車未注意前方車況，追撞轎車，造成西向道路中斷。
由於砂石車身打橫，占據2車道，導致車流回堵數公里，警方立即派員疏導，開放路肩行駛，紓解車潮。警方說，2名駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待查，車禍現場在11時許排除狀況，全線恢復通暢。
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