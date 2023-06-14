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2女碩士機車雙載摔進台11線水溝 1死1命危
台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生2名女子騎車雙載不明原因摔落一旁水溝裡，造成2人多處嚴重創傷緊急送醫，經急救仍造成1死1命危。事故原因警方仍釐清中。
這起機車摔落公路水溝意外，於今天早上8點多，38歲張姓女子及36歲王姓女子雙載行經成功鎮省道台11線八邊路段，不明原因失控摔落一旁深約150公分的水溝裡。
由於率落水溝瞬間衝擊力道大，2人紛紛噴飛倒臥水溝中，民眾發現後立即報警。警消抵達現場時，2人多處嚴重創傷，當場沒有呼吸心跳，失去意識，分別送往馬偕及成功醫院。
張女經過急救後，因傷勢嚴重，最後仍宣告不治，王女則仍在搶救中。由於該路段沒有監視器，僅有國小監視器拍下2人短暫經過畫面，詳細事故原因警方正進一步調查釐清中。
據了解，張姓及王姓女子是佛光大學碩士學生，兩人為朋友關係，均為高雄人，今天從宜蘭騎車雙載前往高雄，未料，途經台東省道台11線公路，卻發生意外，警方已通知家屬處理相關事宜。
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