嘉義80歲重病男深夜失蹤排水溝 消防隊出動橡皮艇搜救

嘉義縣太保市年約80歲男子因身體不適，到醫院檢查發現患有重病，昨晚以酒壯膽獨自出門，身穿水藍色上衣、藍色運動褲，騎腳踏車到住家附近排水溝後就失蹤，獨留腳踏車在路旁，消防人員出動橡皮艇搜救未尋獲，仍持續沿岸搜尋。

據了解，80歲男子有飲酒習慣，意識清楚、能正常活動，日前去醫院發現身患重疾，因憂所剩時日不多，又恐成為子女負擔，昨晚酒後獨自騎腳踏車出門，只剩腳踏車在岸邊，搜救隊員今早7點50分獲報尋找至今未果，家屬只盼奇蹟發生。

嘉義縣消防局表示，太保市新埤勞工住宅附近往南埤橋處，有名80歲男子疑似失蹤，該男昨晚騎腳踏車出門，身穿水藍色上衣、藍色運動褲，外出後就失聯，派遣嘉太、朴子及新港分隊搜尋未果，將持續沿岸搜尋。