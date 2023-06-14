快訊

黃仁勳喊AI不是口頭說說 輝達大單讓台積5奈米急轉放量

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男持斧作勢攻擊往來人車 轎車駕駛嚇得倒車逃命

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南李姓男子去年12月16日5時38分，手持斧頭1把站在東區某巷弄道中央，作勢攻擊來往車輛，一轎車駕駛行經該處見他站在路上鳴按一聲喇叭，李竟舉起斧頭作勢攻擊，駕駛嚇得倒車駛離現場並報警處理，李辯稱，在住家門外修剪樹木，台南地院認他犯恐嚇公眾罪處4月。

案經警調閱監視器後，持台南地院核發的搜索票至李停放在該處的轎車搜索，而當場扣得李所有的斧頭1把，警方依涉妨害秩序等罪嫌送辦。

李辯稱，那天他在住家門外修剪樹木，是對方先朝他按喇叭，他是有把斧頭拿起來一下，但馬上就放下了，他沒有作勢要攻擊。他說，對方就很快倒車，沒有從他旁邊經過，對方當時是倒車後退從反方向離開，如果對方沒有很故意的話，為什麼要倒退走掉，且他當天有把斧頭包起來。

台南地院當庭播放並勘驗案發當時的路口監視器畫面，李確實有持斧頭1把站立在路中間，期間有機車經過。另被害人於5時44分許駕車行經該巷弄時，確實有突然倒車，李則持扣案斧頭朝被害人所駕駛、倒車中車輛走去，期間並有舉起斧頭，之後警車有到現場查看。

法官認李供詞與客觀事證不符，所辯更前後矛盾，難以採信，認他犯恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪，且以一行為同時觸犯2罪，從重依恐嚇公眾罪處斷。

台南地院審酌，李無故持斧頭站立在供公眾通行的巷弄道路中間，並作勢攻擊路過人、車，所為致生危害公眾安全的情節不輕，更造成被害人恐懼不安，妨害社會安寧秩序，行為實有不當，惟幸未造成他人生命、身體、財產的實害，犯後仍否認犯行，難認有悔意等情狀，依法量處其刑。

台南地院指出，李男無故持斧頭站立弄道路中間，並作勢攻擊路過人、車，所為致生危害公眾安全的情節不輕，更造成被害人恐懼不安，認他犯恐嚇公眾罪處4月。圖／本報資料照
台南地院指出，李男無故持斧頭站立弄道路中間，並作勢攻擊路過人、車，所為致生危害公眾安全的情節不輕，更造成被害人恐懼不安，認他犯恐嚇公眾罪處4月。圖／本報資料照

台南 恐嚇 監視器

延伸閱讀

內側車被追撞車尾扭曲成廢鐵 國3北上關西段事故釀4傷

男子駕車接近人行道 未暫停撞死行人被判刑1年2月

國3竹山段轎車肇事火燒車 被撞翻大貨車司機酒駕GG了

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

相關新聞

2女碩士機車雙載摔進台11線水溝 1死1命危

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生2名女子騎車雙載不明原因摔落一旁水溝裡，造成2人多處嚴重創傷緊急送醫，經急救仍造...

男遭浪捲走失聯 海巡公布疑落海者身影請親友聯繫

昨天一名年約30至40歲的男子扛著單車欲橫渡花蓮溪出海口，卻遭大浪捲走，消防與海巡人員今天持續搜救，同時公布附近監視器拍...

嘉義80歲重病男深夜失蹤排水溝 消防隊出動橡皮艇搜救

嘉義縣太保市年約80歲男子因身體不適，到醫院檢查發現患有重病，昨晚以酒壯膽獨自出門，身穿水藍色上衣、藍色運動褲，騎腳踏車...

基隆正濱漁港旁大量黑煙 消防弟兄衝現場灌救

基隆市正濱漁港旁一家冷凍廠，堆放廠房拆除工程的廢棄物，今天上午起火燃燒。消防局在上午11點多撲滅殘火，未造成人員傷...

台南男持斧作勢攻擊往來人車 轎車駕駛嚇得倒車逃命

台南李姓男子去年12月16日5時38分，手持斧頭1把站在東區某巷弄道中央，作勢攻擊來往車輛，一轎車駕駛行經該處見他站在路...

基隆正濱漁港旁造船廠拆除中 雜物堆突起火黑煙蔽日

基隆市中正路正濱漁港旁一家已停業，進行拆除工程的造船廠旁空地堆放的雜物，今天上午發生火警，火勢猛烈，冒出大量黑煙。消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦