台南男持斧作勢攻擊往來人車 轎車駕駛嚇得倒車逃命

台南李姓男子去年12月16日5時38分，手持斧頭1把站在東區某巷弄道中央，作勢攻擊來往車輛，一轎車駕駛行經該處見他站在路上鳴按一聲喇叭，李竟舉起斧頭作勢攻擊，駕駛嚇得倒車駛離現場並報警處理，李辯稱，在住家門外修剪樹木，台南地院認他犯恐嚇公眾罪處4月。

案經警調閱監視器後，持台南地院核發的搜索票至李停放在該處的轎車搜索，而當場扣得李所有的斧頭1把，警方依涉妨害秩序等罪嫌送辦。

李辯稱，那天他在住家門外修剪樹木，是對方先朝他按喇叭，他是有把斧頭拿起來一下，但馬上就放下了，他沒有作勢要攻擊。他說，對方就很快倒車，沒有從他旁邊經過，對方當時是倒車後退從反方向離開，如果對方沒有很故意的話，為什麼要倒退走掉，且他當天有把斧頭包起來。

台南地院當庭播放並勘驗案發當時的路口監視器畫面，李確實有持斧頭1把站立在路中間，期間有機車經過。另被害人於5時44分許駕車行經該巷弄時，確實有突然倒車，李則持扣案斧頭朝被害人所駕駛、倒車中車輛走去，期間並有舉起斧頭，之後警車有到現場查看。

法官認李供詞與客觀事證不符，所辯更前後矛盾，難以採信，認他犯恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪，且以一行為同時觸犯2罪，從重依恐嚇公眾罪處斷。