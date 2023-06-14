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國1銅鑼路段8車連環撞4傷 疑見槍枝大量現金警追查

中央社／ 苗栗縣14日電

國道1號北上138公里銅鑼路段今天清晨發生8部車輛連環追撞事故，導致4人受傷送醫，有目擊者現場發現其中1部車疑似掉出槍械、毒品和大量現金；警方正調查釐清中。

國道公路警察局第2大隊表示，這起事故發生在清晨接近5時許，由楊姓女子（49歲）駕駛的自小貨車行駛內側車道，疑似操作不當打滑自撞護欄後打橫在內側車道，遭後方由魏姓男子駕駛的小貨車追撞，隨後另有6輛自小客車閃避不及連續追撞。

苗栗縣消防局獲報後，派遣人車趕往救援，救護人員指出，現場8輛車追撞事故，其中1輛小貨車翻覆，經使用器材破壞擋風玻璃協助傷者脫困，整起事故共造成4人受傷，均送往苗栗市大千醫院救治。

警方指出，4名傷者中，楊姓女駕駛鎖骨骨折、多處擦挫傷，魏姓男子雙腿骨折，另外2人則為輕傷，事故現場於5時50分排除，各駕駛人經檢測皆無酒精反應。

不過現場事故車輛在拖吊過程中，有民眾發現其中1輛賓士轎車內，疑似掉出槍枝、可疑藥物和大筆現金。對此，國道警方僅低調表示，正偵辦查處中，尚無法對外說明。

國道 骨折

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