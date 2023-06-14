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台東省道公路機車雙載自摔 2女躺溝底命危送醫急救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生1輛機車不明原因摔落一旁水溝裡，2名女子多處創傷一動也不動，民眾發現報警處理。救護人員抵達現場時，2女沒有呼吸心跳，趕緊送往醫院急救。事故原因警方調查釐清中。

這起機車摔落公路水溝意外，於今天早上8點多，1名38歲張姓女子及36歲王姓女子雙載行經成功鎮省道台11線八邊路段時，不明原因失控摔落一旁深約150公分的水溝，2人倒臥水溝中，附近民眾發現後立即報警處理。

由於率落水溝瞬間衝擊力道大，不僅造成機車車殼毀損，有穿戴安全帽的2人身體多處創傷，救護人員抵達現場時，2人已無呼吸心跳，立即從溝裡救出抬上擔架緊急送往醫院急救。據了解，2人從宜蘭騎車前往高雄，途中卻發生自摔意外，詳細事故原因警方正調查釐清中。

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生1輛機車不明原因摔落一旁水溝裡，2名女子多處創傷一動也不動，民眾發現報警處理。救護人員抵達現場時，2女沒有呼吸心跳，趕緊送往醫院急救。圖／讀者提供
台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生1輛機車不明原因摔落一旁水溝裡，2名女子多處創傷一動也不動，民眾發現報警處理。救護人員抵達現場時，2女沒有呼吸心跳，趕緊送往醫院急救。圖／讀者提供
今天早上8點多，1名38歲張姓女子及36歲王姓女子雙載行經成功鎮省道台11線八邊路段時，不明原因失控摔落一旁深約150公分的水溝。圖／讀者提供
今天早上8點多，1名38歲張姓女子及36歲王姓女子雙載行經成功鎮省道台11線八邊路段時，不明原因失控摔落一旁深約150公分的水溝。圖／讀者提供

自摔 台東

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