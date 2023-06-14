無業慣竊橫行雙北 這次偷車代步不到半小時就栽了

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子日前趁人忘拔機車鑰匙，在台北市中山區連續偷走2輛機車，警方獲報不出半小時就查獲林男，意外發現他另涉2件竊案，相關監視器畫面及證物明確，林男坦承行竊準備變現，警詢後依竊盜罪嫌將其送辦。

警方表示，中山分局中山二派出所6月2日獲報，捷運中山國小站附近有民眾機車遭竊，員警介入後發現，機車車主將車輛暫停路邊，下車購物，沒拔車鑰匙，林男見狀擅自騎走，失主報案後，員警立即透過監視器畫面及車籍資料調查，鎖定林男行蹤，不出半小時就在雙城街上抓到人，依準現行犯帶回偵辦。

據悉，43歲林男無業，曾涉多起竊案，行跡遍布雙北；林男此次落網時，員警意外發現林男同日不久前才用相同手法，在中山區天祥路一帶，趁民眾忘拔鑰匙將機車騎走，但不慎啟動暗鎖導致無法騎乘，所以棄車，換輛機車下手。

此外，林男另涉兩起竊案，一是幾日前在新北市趁汽車駕駛暫停下車，車內無人看顧，從車窗外伸手偷走車內財物；第二起則是6月2日竊走機車後，在中山北路巷弄內，趁貨車司機忙於卸貨，偷走貨車駕駛座旁的智慧型手機和腰包。

林男雖否認身上的現金是贓款，稱「偷到的時候包包裡就沒錢了」，但相關監視器畫面及搜扣證物明確，他坦承行竊，偷機車代步，準備要將偷來的手機賣出變現，警詢後依竊盜罪嫌將林男移送台北地檢署偵辦。

警方提醒，民眾應妥善保管自身財物，加強防竊措施，離開車輛務必上鎖、拔取鑰匙，杜絕竊嫌覬覦，避免宵小有機可趁，同時呼籲有心人切勿心存僥倖、以身試法，警方將持續打擊犯罪，維護民眾財產安全。

林男竊走機車後，在中山北路巷弄內，趁貨車司機忙於卸貨，偷走貨車駕駛座旁的智慧型手機和腰包。記者李隆揆／翻攝
林男竊走機車後，在中山北路巷弄內，趁貨車司機忙於卸貨，偷走貨車駕駛座旁的智慧型手機和腰包。記者李隆揆／翻攝

鑰匙 監視器

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