內側車被追撞車尾扭曲成廢鐵 國3北上關西段事故釀4傷

國道3號北上關西路段今天上午發生一起小客車追撞事故，疑似前車因占用內線車道，遭後方欲超車的小客車在變換車道時未注意，竟猛撞上去，前車當場車尾潰縮，沒想到車頭保險桿也全掉光，整輛車解體，事故釀成2車4人受傷，國道警方還需進一步釐清事故責任。

據了解，這起事故發生在今天上午7時許，國道3號北上79.2公里關西交流道路段，當時60歲婦人駕駛一輛橘色日系轎車行駛在中內線，突然遭到後方同廠牌黑色日系轎車衝撞，黑車疑似在超車過程中未注意車前狀況而與橘車發生碰撞。

橘色轎車右後方車身被撞後竟當場連後座都消失，就連車頭保險桿、大燈、整輛車擋風玻璃也全部碎裂、掉落，車上的婦人當場昏迷，救護人員到場時婦人意識模糊，但疑似右手及骨盆都骨折，被緊急送往國軍桃園醫院急救。

另輛黑車上則有3人受傷，因撞擊時慣性向前衝擊，3人都自述有胸部疼痛的情況，以及擦傷，不過傷勢較不嚴重，都被送往竹北東元醫院治療。