快訊

反駁陳乃瑜「差點被性侵」指控 朱凱翔：結婚時她還要帖子

觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷 車上強吻、解拉鍊曝下體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內側車被追撞車尾扭曲成廢鐵 國3北上關西段事故釀4傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道3號北上關西路段今天上午發生一起小客車追撞事故，疑似前車因占用內線車道，遭後方欲超車的小客車在變換車道時未注意，竟猛撞上去，前車當場車尾潰縮，沒想到車頭保險桿也全掉光，整輛車解體，事故釀成2車4人受傷，國道警方還需進一步釐清事故責任。

據了解，這起事故發生在今天上午7時許，國道3號北上79.2公里關西交流道路段，當時60歲婦人駕駛一輛橘色日系轎車行駛在中內線，突然遭到後方同廠牌黑色日系轎車衝撞，黑車疑似在超車過程中未注意車前狀況而與橘車發生碰撞。

橘色轎車右後方車身被撞後竟當場連後座都消失，就連車頭保險桿、大燈、整輛車擋風玻璃也全部碎裂、掉落，車上的婦人當場昏迷，救護人員到場時婦人意識模糊，但疑似右手及骨盆都骨折，被緊急送往國軍桃園醫院急救。

另輛黑車上則有3人受傷，因撞擊時慣性向前衝擊，3人都自述有胸部疼痛的情況，以及擦傷，不過傷勢較不嚴重，都被送往竹北東元醫院治療。

國道警方表示，事故原因還有待釐清，提醒用路人行駛於高速公路上應注意車前狀況，同時保持車速及車距，以免發生意外。

被追撞的橘車轎車當場全車解體扭曲，就連車頭都毀損嚴重。記者巫鴻瑋／翻攝
被追撞的橘車轎車當場全車解體扭曲，就連車頭都毀損嚴重。記者巫鴻瑋／翻攝
黑車小客車疑似未注意車前狀況釀追撞。記者巫鴻瑋／翻攝
黑車小客車疑似未注意車前狀況釀追撞。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 保險

延伸閱讀

竹縣鳳山溪原水遭污染 關西鎮、新埔鎮14日供水

關西、新埔供水站看這 新取水口完成最快午夜恢復供水

水源遭汙染關西人憤怒 鎮公所打包受汙廢土提告

國3竹山段轎車肇事火燒車 被撞翻大貨車司機酒駕GG了

相關新聞

中山高8車連環撞4人傷 傳1車拖吊掉出槍及百萬現金

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場甚至傳出有拖吊車司機發現...

影／運載松香水翻車 國1竹北段聯結車成火球 濃煙火勢竄天

國道1號北上90.2公里竹北路段，今天清晨4點許發生聯結車翻車起火意外，一輛運載松香水的聯結車不明原因起火燃燒，導致整輛...

罵羅百吉跟朱學恒差不多 網紅 「cheap」道歉：因為太傷人了

「電音教父」羅百吉日前PO出6年前2輛超跑停放人行道的照片，被知名YouTuber「cheap」譴責「有夠噁心，跟朱學恒差不多」，羅百吉一度氣喊告。

基隆正濱漁港旁造船廠拆除中 雜物堆突起火黑煙蔽日

基隆市中正路正濱漁港旁一家已停業，進行拆除工程的造船廠旁空地堆放的雜物，今天上午發生火警，火勢猛烈，冒出大量黑煙。消防局...

台東省道公路機車雙載自摔 2女躺溝底命危送醫急救

台東成功鎮省道台11線八邊路段，今早發生1輛機車不明原因摔落一旁水溝裡，2名女子多處創傷一動也不動，民眾發現報警處理。救...

無業慣竊橫行雙北 這次偷車代步不到半小時就栽了

林姓男子日前趁人忘拔機車鑰匙，在台北市中山區連續偷走2輛機車，警方獲報不出半小時就查獲林男，意外發現他另涉2件竊案，相關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦