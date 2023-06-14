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保護消防員安全 南市消防局與南良國際公司合作發表防切割救護背心
為了研發、改良救災救護器材效能，台南市消防局今天上午與南良國際公司簽署合作備忘錄，並發表防切割的救護背心，具備「防切割」、「輕巧」與「透氣性」三大功能，讓救護員穿起勤務背心時更安全、舒適。
由於救護員執行各種救護案件，面臨著許多風險性與危機，為避免到遇不理性傷病患，因失控以利器造成救護員傷害，台南市消防局創新研發小組與南良國際公司首創開發防切割救護背心。
雙方簽署合作備忘錄，上午8點30分在消防局舉行，分別由消防局長李明峯及南良國際台南分公司總經理張舜卿代表出席。
據了解，南良國際公司是專業製造複合材料產業的服務商，成立於1972年，擁有超過50年的橡膠海綿潛水衣料、工業用橡膠海綿、高分子材料、充氣類、黏扣帶、耐磨布、功能性紗線與成品製造經驗，開發製造消防衣及警用防彈背心。
李明峯說，去年8月，消防局在產、官、學三方面合作下，發布電動車滅火研發成果，其中滅火毯研發與2次改良，由消防局局與南良國際公司合作，當電動車起火時將耐溫800度以上滅火毯覆蓋整個車體，可快速抑制火勢並阻隔燃燒，目前各大隊至少配置3組以上滅火毯。
市長黃偉哲表示，感謝南良國際提供專業技術人員與各項資源，無償進行技術指導與研發各項救災救護裝備器材。此舉不僅符合實際救災效益，更是本著合作精神，共同提升產官學交流技術與研發量能，引領府城邁向科技救災邁進。
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