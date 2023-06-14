疑煞車皮過熱 台61線通霄段砂石車起火

1輛砂石車今天行經台61線快速公路通霄路段，後方輪胎爆裂，駕駛急忙把車輛開下匝道，突然冒出濃煙起火，所幸消防隊員及時撲滅火勢，無人傷亡，起火原因不排除煞車皮過熱引發火舌。

苗栗縣消防局通霄分隊隊員陳翰德指出，清晨5時許接獲通報，西濱快速公路通灣匝道口發生火燒車事件，立即趕往查看，發現1輛砂石車後輪起火燃燒，馬上拉出2條水線灌救。

砂石車駕駛劉姓男子（36歲）表示，原本行經台61線快速公路上，聽到後方輪胎傳出「碰」一聲，為了安全起見把車輛開下交流道，停等紅綠燈時，就看到車斗冒出黑煙，緊接著起火燃燒。

消防隊員大約花了10餘分鐘撲滅火勢，至於起火原因，劉姓駕駛表示，車輛平日都正常保養，不排除「煞車皮咬死」引發火舌，所幸無人傷亡也未波及其他用路人。