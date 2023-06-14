警察節前感恩茶會狓害人向警當面道謝 宮廟送警裝備

明天是警察節，這幾天陸續有民眾表達對警察的感謝與支持。台中大甲有民眾曾遇詐騙集團，差點被騙走一生積蓄，被害人前天到大甲警分局大甲派出所安排感恩茶會當面道謝；台中潭子區得天宮昨天則送大雅警分局頭家派出所戰術防彈背心襯套裝備，便利員警執勤並保護安全。

大甲區民眾為感謝大甲分局大甲派出所員警們維護地區治安，前天在大甲派出所舉辦一場感恩茶會，茶會現場布置溫馨，派出所的員警和民眾一起討論交流。

民眾分享他們受過警察幫助過程，一名婦人表示，她有次差點誤入詐騙集團的話術陷阱，險些交出存款，大甲分局的員警協助，才能抓到詐騙嫌犯，及時的守住她的畢生積蓄；她對警說，「面對如此猖狂的詐騙集團，加油加把勁硬起來，來掃蕩喪盡天良的詐騙集團，再次謝謝你們」。