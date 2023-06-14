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中山高8車連環撞4人傷 傳1車拖吊掉出槍及百萬現金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場甚至傳出有拖吊車司機發現肇事車輛，在吊掛時車內有槍掉出來及近百萬現金、可疑藥物一包，但這部分警方雖高度重視，但低調表示，肇事女駕駛急救開刀中，暫無法證實。

國道警方初步調查，今天清晨5點左右，1輛轎車路經事故地點時，不明原因自撞內線護欄，回彈車道時與後方1輛小貨車發生碰撞，隨後另有6輛車煞車不及連續追撞。年約40歲肇事女駕駛及後方追撞車輛駕駛等4人受傷送醫，事故現場占用全線車道，僅開放路肩車行，直到5點50分才排除，恢復車流。

警方強調，外傳有槍、藥、現金部分，他們並未發現，由於肇事女駕駛還在開刀房，且據了解當時車上僅她一人，未經車主同意暫無法搜索車輛證實，確切肇事原因也還待釐清。

中山高今天清晨發生8車連環撞釀四人受傷事故 現場拖吊時，傳出車頭全毀的肇事轎車車上掉落疑似槍、毒及大量現金，引發警方高度重視，但因女駕駛急救中，目前還有待進一步調查釐清。圖／民眾提供
中山高今天清晨發生8車連環撞釀四人受傷事故 現場拖吊時，傳出車頭全毀的肇事轎車車上掉落疑似槍、毒及大量現金，引發警方高度重視，但因女駕駛急救中，目前還有待進一步調查釐清。圖／民眾提供

車道 國道

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