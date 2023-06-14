中山高8車連環撞4人傷 傳1車拖吊掉出槍及百萬現金

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場甚至傳出有拖吊車司機發現肇事車輛，在吊掛時車內有槍掉出來及近百萬現金、可疑藥物一包，但這部分警方雖高度重視，但低調表示，肇事女駕駛急救開刀中，暫無法證實。

國道警方初步調查，今天清晨5點左右，1輛轎車路經事故地點時，不明原因自撞內線護欄，回彈車道時與後方1輛小貨車發生碰撞，隨後另有6輛車煞車不及連續追撞。年約40歲肇事女駕駛及後方追撞車輛駕駛等4人受傷送醫，事故現場占用全線車道，僅開放路肩車行，直到5點50分才排除，恢復車流。