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罵羅百吉跟朱學恒差不多 網紅 「cheap」道歉：因為太傷人了

聯合報／ 記者陳智華楊德宜╱台北即時報導

「電音教父」羅百吉8日晚間在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，對於網友留言提醒不該停放人行道，他卻回應「停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊」、「繳罰單等於是繳保險」。關注交通安全的網紅「cheap」公開譴責，「有夠噁心，跟朱學恒差不多」。

「cheap」稍早在臉書po出跟羅百吉合照並指出，之前他靠北羅百吉將車停人行道，羅百吉認同他們人本交通的理念，但不高興的是將他（羅百吉）跟朱學恒並列，「cheap」承認這確實不對，他指出，因為朱學恒名聲「已經臭到可以藍綠和解、人神共憤的境界了。」

「cheap」說：「我必須跟百吉哥道歉，不該罵他是朱學恒」，而羅百吉也承諾，不會再把車子停到人行道，並會一起為人本交通努力，且願意在8月27日的行人大遊行，來現場當DJ，他真的很感謝羅百吉。

「cheap」指出，他對交通還是很執著的，之後如有任何政治人物還是哪位名人，違停、要拆庇護島等，歡迎跟他反映，他會跟他私下溝通，不行再給他壓力，「但我不會罵他是朱學恒，畢竟太傷人了。」

關注交通安全的網紅「cheap」之前公開譴責羅百吉「有夠噁心，跟朱學恒差不多」，他承認不對，太傷人了，並跟羅百吉道歉。圖為針對台灣「行人地獄」惡名「cheap」（中）、立委游毓蘭（左）等人在今年母親節發起快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。本報資料照片
關注交通安全的網紅「cheap」之前公開譴責羅百吉「有夠噁心，跟朱學恒差不多」，他承認不對，太傷人了，並跟羅百吉道歉。圖為針對台灣「行人地獄」惡名「cheap」（中）、立委游毓蘭（左）等人在今年母親節發起快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。本報資料照片

人行道 朱學恒 罰單

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