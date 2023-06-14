罵羅百吉跟朱學恒差不多 網紅 「cheap」道歉：因為太傷人了

「電音教父」羅百吉8日晚間在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，對於網友留言提醒不該停放人行道，他卻回應「停在路邊被撞，是損失上千萬，罰單只損失幾千塊」、「繳罰單等於是繳保險」。關注交通安全的網紅「cheap」公開譴責，「有夠噁心，跟朱學恒差不多」。

「cheap」稍早在臉書po出跟羅百吉合照並指出，之前他靠北羅百吉將車停人行道，羅百吉認同他們人本交通的理念，但不高興的是將他（羅百吉）跟朱學恒並列，「cheap」承認這確實不對，他指出，因為朱學恒名聲「已經臭到可以藍綠和解、人神共憤的境界了。」

「cheap」說：「我必須跟百吉哥道歉，不該罵他是朱學恒」，而羅百吉也承諾，不會再把車子停到人行道，並會一起為人本交通努力，且願意在8月27日的行人大遊行，來現場當DJ，他真的很感謝羅百吉。