國1北上竹北段火燒車 警排除事故全面開放通行

國1北上90.2公里竹北路段今天清晨4時許發生火燒車，新竹縣消防局表示，1輛載松香水的大貨車自撞後引起火勢，司機輕傷送醫。國道警說，事故已排除，全面開放通行。

新竹縣消防局今天發布訊息表示，國1北上90.2公里竹北路段發生火燒車事件，派遣16車39人前往搶救，現場為貨車自撞，造成車上貨物松香水起火燃燒，引起國1北上90.2公里南北車道及平面道路竹北市光明一路與文忠路交叉口邊坡起火燃燒。

消防局說，清晨近6時許，消防人員出6水線撲滅火勢，1名45歲的男性貨車司機受到輕傷，意識清楚、生命徵象穩定，已送醫治療，無生命危險。

第2公路警察大隊透過新聞資料表示，有關清晨4時40分國道1號北向90.4公里發生事故火燒車，一度造成全線封閉，為1輛貨車行經此施工路段，因操作不當自撞外側護欄後翻覆並起火燃燒造成全線封閉。

警方說，火勢於5時40分控制，駕駛受傷送醫，酒測值為0，詳細肇事原因調查釐清中。

至於路況部分，警方表示，目前南向湖口交流道至竹北交流道車多時速約40公里，北向新竹系統至竹北交流道時速約20公里，而事故已於7時56分排除，全面開放通行。