快訊

也被C名嘴性騷！新北議員陳乃瑜發文：他曾硬擠上車險遭性侵

烏克蘭台灣兵現身說法：國軍準備好面對侵略了嗎？

畢業紀念冊沒亞斯兒名字、獨照 母怒：怎忍心讓他毫無存在感

國1北上竹北段火燒車 警排除事故全面開放通行

中央社／ 新竹縣14日電

國1北上90.2公里竹北路段今天清晨4時許發生火燒車新竹縣消防局表示，1輛載松香水的大貨車自撞後引起火勢，司機輕傷送醫。國道警說，事故已排除，全面開放通行。

新竹縣消防局今天發布訊息表示，國1北上90.2公里竹北路段發生火燒車事件，派遣16車39人前往搶救，現場為貨車自撞，造成車上貨物松香水起火燃燒，引起國1北上90.2公里南北車道及平面道路竹北市光明一路與文忠路交叉口邊坡起火燃燒。

消防局說，清晨近6時許，消防人員出6水線撲滅火勢，1名45歲的男性貨車司機受到輕傷，意識清楚、生命徵象穩定，已送醫治療，無生命危險。

第2公路警察大隊透過新聞資料表示，有關清晨4時40分國道1號北向90.4公里發生事故火燒車，一度造成全線封閉，為1輛貨車行經此施工路段，因操作不當自撞外側護欄後翻覆並起火燃燒造成全線封閉。

警方說，火勢於5時40分控制，駕駛受傷送醫，酒測值為0，詳細肇事原因調查釐清中。

至於路況部分，警方表示，目前南向湖口交流道至竹北交流道車多時速約40公里，北向新竹系統至竹北交流道時速約20公里，而事故已於7時56分排除，全面開放通行。

新竹 自撞 火燒車

延伸閱讀

影／運載松香水翻車 國1竹北段聯結車成火球 濃煙火勢竄天

月領16K工作307小時？竹北麵館遭控剝削身障人 燙傷沒勞健保

國3竹山段轎車肇事火燒車 被撞翻大貨車司機酒駕GG了

下班注意！國1北向桃園段火燒車 現場回堵5公里

相關新聞

影／運載松香水翻車 國1竹北段聯結車成火球 濃煙火勢竄天

國道1號北上90.2公里竹北路段，今天清晨4點許發生聯結車翻車起火意外，一輛運載松香水的聯結車不明原因起火燃燒，導致整輛...

罵羅百吉跟朱學恒差不多 網紅 「cheap」道歉：因為太傷人了

「電音教父」羅百吉8日晚間在臉書PO出兩輛超跑停在人行道上的照片，對於網友留言提醒不該停放人行道，他卻回應「停在路邊被撞...

台南市東區住商大樓失火 2名男子疑被嗆傷送醫

台南市東區東安路一棟4樓住商透天厝，昨天深夜近11點30分發生火災，樓上2名男子躲在房間內疑被濃煙嗆傷送醫。

基隆「攻擊伯」將出院！謝國樑與衛生局、市警局出「奇招」警戒

基隆市60多歲洪姓男子常在街頭滋事，警方出奇招，派2名員警輪班在他身旁「警戒」，後因洪男揮拳作勢襲警，強制送醫。醫師評估...

影／淡水鐵牛車與汽車爭道撞倒機車 1家5口慘摔孕婦送醫

新北市淡水區1名曹姓老翁把農用鐵牛車當成汽車在開，另1名吳姓男子也把機車當成汽車在用，日前雙方行駛在淡金路二段，鐵牛車不...

桃園女陷Line虛擬幣投資詐騙 警銀聯手保住夫妻231萬

桃園市28歲莊姓女子昨天下午前往平鎮區中國信託銀行，填寫提款單及匯款單，準備提領現金200萬元和匯款31萬元，行員得知莊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦