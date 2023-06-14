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台南市東區住商大樓失火 2名男子疑被嗆傷送醫
台南市東區東安路一棟4樓住商透天厝，昨天深夜近11點30分發生火災，樓上2名男子躲在房間內疑被濃煙嗆傷送醫。
台南市消防局救災救謢指揮中心昨晚近11點30分接獲民眾報案，位於東區東安路一間住商透天厝2樓失火，3樓有2名男子受困待救。
中心派出東門、崇善分隊及第七大隊到場滅火，消防人員發現2樓團購辦公室冒出大量黑煙，連忙拉水線上2樓出水滅火，火勢約在30分後控制。
消防人員等到2樓溫度降下來後才將蘇姓及陳姓男子帶到1樓。2人表示有吸到濃煙，感覺不適後，坐上救護車預防性就醫。
消防人員表示，起火點位在2樓團購辦公室，裡面堆了許多貨品，主要燃燒電腦及辦公桌。2名男子分別是3樓及4樓承租房客。燃燒面積約20坪，至於起火的真正原因待火調科人員進一步鑑定查明。
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