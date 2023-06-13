他躲西門町「鬼頭鬼腦」收13萬現金 萬華警活逮詐團收水手

劉姓男子日前呆坐西門町巷弄台階上，時不時左右張望，正巧萬華警方執行臨檢勤務經過，認定他行為怪異盤查，他眼神閃爍又語焉不詳，警方發現他有詐欺前科，詢問包包內是否藏有違禁品，經同意搜索，查扣6張金融卡和13萬多元現金，戳破他詐騙收水手身分，警詢後依法送辦。

萬華警方10日凌晨0點多，前往西門町執行電子遊戲場臨檢勤務，途中發現劉姓男子（24歲）壓低帽簷蹲坐漢口街二段巷弄台階上，時不時左右張望，且不斷使用手機，行為異於西門町遊客，員警認為可疑發動盤查。

警方詢問身分發現他有詐欺前科，看他不斷摸著身上包包，疑似怕警察查看，員警認定有異問「包包內有什麼？」劉男見躲不過，同意警方查看。

一看不得了，包包內6張金融卡和13萬元現金，由於金融卡名字均不相同，警問「誰的卡片？」劉男稱「我不知道」想推拖，員警遂將他帶回派出所查證，並回撥金融卡當事人，確認被害人有匯4筆金額，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。