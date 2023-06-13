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基隆「攻擊伯」將出院！謝國樑與衛生局、市警局出「奇招」警戒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市60多歲洪姓男子常在街頭滋事，警方出奇招，派2名員警輪班在他身旁「警戒」，後因洪男揮拳作勢襲警，強制送醫。醫師評估非患精神疾病，轉院戒治酒癮。洪男預計19日出院，基隆市長謝國樑今和衛生局、市警局會商對策，防範洪男再滋事，尤其不可讓幼童受害。

市警局今天向謝國樑簡報全案背景，洪男為警方列管的酗酒分子，2018年到今年5月共涉妨害名譽罪24案、妨害自由3案、妨害風化2案、毀損5案、傷害7案、妨害公務2案，另違反社會秩序維護法6件力共被裁罰6萬5000元。

警方從5月22日起的上午8點到晚上8點，派2名警員輪班跟在洪男身邊執行「巡查警戒」勤務， 每班2小時，防止洪與他人發生糾紛與衝突，並在有狀況時及時管束。警方觀察洪男作息是上午到田寮河畔、東信路一家蔬菜行門口和東明路一帶飲酒，直到晚上由員警規勸返家。

洪男因為多次滋事，被網友稱為「攻擊怕」。警方執行特別勤務第10天，洪男涉嫌對警員揮拳。警方除依違反社維法送辦，另聯繫心理衛生中心派員評估疑似精神疾病發作，強制護送衛生福利部基隆醫院就醫。醫師診療認為精神疾病，隔天轉院收治，協助戒除酒癮。

洪男預定19日出院，警方表示，屆時會規畫巡查勤務，除防止他再出現酗酒鬧事行為。警方並已整理洪男涉案相關事證，如果再有違法行為，可據以報請檢察官聲請羈押，有效威嚇及防制洪男滋事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市長謝國樑今和衛生局、市警局會商對策，防範洪男19日出院後再滋事。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今和衛生局、市警局會商對策，防範洪男19日出院後再滋事。記者邱瑞杰／攝影
基隆市洪姓男子經常滋事，市警局先前安排兩名警員跟在他旁邊，防止他再次滋事。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市洪姓男子經常滋事，市警局先前安排兩名警員跟在他旁邊，防止他再次滋事。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑今和衛生局、市警局會商對策，防範洪男19日出院後再滋事。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今和衛生局、市警局會商對策，防範洪男19日出院後再滋事。記者邱瑞杰／攝影

衛生局 精神疾病 謝國樑 基隆

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