影／淡水鐵牛車與汽車爭道撞倒機車 1家5口慘摔孕婦送醫
新北市淡水區1名曹姓老翁把農用鐵牛車當成汽車在開，另1名吳姓男子也把機車當成汽車在用，日前雙方行駛在淡金路二段，鐵牛車不僅速度快且與汽車爭道，撞倒1家5口人共乘的機車，造成孕婦顏面骨折，幸好腹中胎兒無恙。倒楣機車無辜被撞，但因超載受罰。
後方車輛的行車記錄器拍下車禍過程，67歲曹姓老翁3日晚間8時許，駕駛4輪農用車，車速不慢，從外側車道打算超越前方數輛機車，打左轉方向燈變換車道至中線車道時，剛好內線車道有1輛休旅車也打右轉方向燈變換至中線車道。
結果鐵牛車沒減速，開始在中線、外側車道之間晃來晃去微幅蛇行，最後又切換回外側車道，擦撞到42歲吳姓男子的機車，車上4人包括懷孕20周的蔡姓妻子、7歲男童、3歲女童全都摔倒在地，尖叫聲四起。
2個孩子輕微擦傷、孕婦顏面骨折送醫，幸好經診斷胎兒平安，蔡女顏面骨折已完成治療，目前還在醫院休養。雙方駕駛均未飲酒，曹姓老翁持照正常沒有違規，但行車速度快且變換車道不當，害人不淺，機車無辜被撞，但吳姓男子因超載受罰。詳細肇事原因及責任歸屬由警方進一步調查釐清。
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