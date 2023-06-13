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桃園女陷Line虛擬幣投資詐騙 警銀聯手保住夫妻231萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市28歲莊姓女子昨天下午前往平鎮區中國信託銀行，填寫提款單及匯款單，準備提領現金200萬元和匯款31萬元，行員得知莊女提款用於投資，驚覺詐騙報案，警方緊急趕到再三說明「這是網路假投資、真詐財」，莊女終於相信遇到網路詐騙，並保住231萬積蓄，警方今天表示，近來Line群組招攬加Line投資股票、虛擬貨幣盛行，請民眾不要輕信。

莊姓女子指稱，她與丈夫日前經由網路Line通信軟體加Line投資群組，結識一名投顧老師，聲稱可以透過網路投資虛擬貨幣賺取高額獲利，該投顧老師還宣稱自己在此獲利很多，她誤為找到發財方法，才決定提領夫妻名下所有積蓄投資致富。

莊女拿著自己及丈夫的存摺、印鑑前往平鎮區環南路中國信託銀行，填妥丈夫帳戶的現金200萬元提款單及自己帳戶31萬元匯款單，要求行員辦理匯款和領現，經行員詢問，莊女虛應一句「投資使用」，讓行員驚覺可能是詐騙，立即報案。

警方據報立即趕到銀行，加入行員一起勸說莊女，不要輕信愈來愈多的網路投資詐騙，起初莊女認為可以投資致富，甚至怪罪行員妨礙她投資發財，員警一再解釋，最近Line網路「假投資、真詐財」詐騙案盛行，並提出莊女匯款帳戶證明是警示帳戶，莊女終於相信自己遇上詐騙，隨即感謝行員及警方保住自己積蓄。

桃園莊女（左二）誤信網路Line虛擬貨幣投資，險被詐騙231萬元，行員警方聯手阻詐。記者曾增勳／翻攝
桃園莊女（左二）誤信網路Line虛擬貨幣投資，險被詐騙231萬元，行員警方聯手阻詐。記者曾增勳／翻攝
桃園莊女（左二）誤信網路Line虛擬貨幣投資，險被詐騙231萬元，行員警方聯手阻詐。記者曾增勳／翻攝
桃園莊女（左二）誤信網路Line虛擬貨幣投資，險被詐騙231萬元，行員警方聯手阻詐。記者曾增勳／翻攝

詐騙 丈夫 虛擬貨幣

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