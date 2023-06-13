牛肉湯店老闆兼暴力討債 拿佣金還勒索委託人

台南善化一名李姓男子，原本經營牛肉湯生意，但受到疫情衝擊生意慘淡，他竟吸收不良分子組成討債集團「兼差」，他接受蘇姓債主委託，以暴力向楊姓男子催討債務，並從中獲取百萬元佣金，他仍不滿足，見蘇男年邁可欺，還想向他勒索錢財，轄區警方成立專案小組追查，見時機成熟，連續2天兵分多路搜索，將李男為首等7人逮捕到案，訊後依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦。

據了解，現年43歲的楊男從事業務工作，2015年時經過友人介紹，向蘇姓男借貸300多萬元，約定收取2％利息，比銀行利率還低，但借錢後卻神隱躲債不還，迄今已累積到400萬元，蘇男無奈下透過管道找到李姓男子討債，並表示願意支付近3成佣金。

李男在善化經營牛肉湯店，但受到疫情衝擊業績不好，兼差做起討債勾當，他與手下訪查到楊男行蹤，將他約到店裡，拿著將債務金額修改到上千萬的本票，向楊男要錢，一言不和就拉下鐵門，眾人持棍棒將楊男團團圍住，揚言要對他不利，楊男大驚，直說自己並未欠那麼多錢，最後拿出約400萬元還債。