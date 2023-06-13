快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

男扛單車出海口過溪遭浪捲走 消防、海巡擴大搜救

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局今天下午獲報，有一名男性在吉安鄉阿美族文化村出海口，欲跨越花蓮溪，疑似落海溺水，岸巡人員趕到現場，目視沒有發現人影，持續用望遠鏡查看，並派遣船艇、空拍機在海上搜尋，消防局則協請直升機空偵，目前持續搜救中。

當時在出海口捕撈紅頭吻仔魚的陳姓目擊者說，目測男子年齡約30至40歲，扛著單車欲跨越花蓮溪床，要從南岸走到北岸化仁海堤，但昨天花蓮下大雨，今天海浪較大。有人朝男子大喊「不能渡河」，但他似乎沒聽到，走到一半跌倒被大浪捲走。

陳說，當時男子落海時，還能在距海面約100公尺看到他的頭，約25分鐘後就不見了，研判可能隨海流往東邊漂，附近釣客緊急報警求援。

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，經報案人回覆得知該名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，目前岸巡派遣26人在花蓮溪口南北岸實施搜索，空偵及海巡艇也加入搜尋，希望能盡快找到男子下落。

花蓮一名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，岸巡與消防人員持續搜救中。記者王思慧／攝影
花蓮一名男子跨越花蓮溪出海口，遭浪襲落海，岸巡與消防人員持續搜救中。記者王思慧／攝影
一名男子在花蓮溪出海口被捲走，海巡署東部分署第一二岸巡隊派遣船艇、空拍機在海上搜尋。圖／民眾提供
一名男子在花蓮溪出海口被捲走，海巡署東部分署第一二岸巡隊派遣船艇、空拍機在海上搜尋。圖／民眾提供

花蓮 海巡署 空拍機

延伸閱讀

端節前夕打擊走私不法 海巡苗栗、台中、彰化威力掃蕩

海巡副所長讓陸客偷渡慘了！海委會主委管碧玲批：搞笑執法 移送法辦

海巡副所長放任陸客偷渡澎湖影片曝光 遭火速拔官嚴懲

特勤人員海安演習過肩摔恐怖分子「1長條武器」落海 海巡：故意的

相關新聞

房東聯手房客偽造契約詐領中央補助金 新北警蒐證逮7人

新北市刑大日前獲報永和地區有房東涉嫌聯合租客，詐領內政部營建署去年推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」補助款，旋即報...

男扛單車出海口過溪遭浪捲走 消防、海巡擴大搜救

花蓮縣消防局今天下午獲報，有一名男性在吉安鄉阿美族文化村出海口，欲跨越花蓮溪，疑似落海溺水，岸巡人員趕到現場，目視沒有發...

台南機車騎士大雨後經東區北門二段 斷落行道樹枝砸上他的背

台南市23歲鄭姓男子今天下午約2點騎機車行經東區北門二段，疑遭突然斷裂的行道樹樹枝砸中背部，人車倒地，據了解，鄭向救護人...

國1嘉義路段5車連環撞 一男子頭部外傷昏迷送醫

國道一號南下273.6公里今下午2點多發生連環追撞，共有2起事故、5輛車撞成一團，因有人受困車內，消防隊獲報到場搶救，將...

駭人畫面曝光！黑煙吞噬仁德貨櫃公司 急派25輛消防車救援

台南仁德區驚傳火警，台南市消防局今天下午2點26分接獲報案，稱文賢路二段有處貨櫃公司傳出火警，立即派出25車47民營消防...

新北16歲女學生校內6樓墜樓 右手骨折、意識清楚送醫

新北市一名16歲女學生今天下午2時許從校內6樓墜樓，校方聽聞巨響趕緊探查，所幸女學生僅肢體擦挫傷、右手骨折，意識清楚送醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦