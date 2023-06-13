男扛單車出海口過溪遭浪捲走 消防、海巡擴大搜救

花蓮縣消防局今天下午獲報，有一名男性在吉安鄉阿美族文化村出海口，欲跨越花蓮溪，疑似落海溺水，岸巡人員趕到現場，目視沒有發現人影，持續用望遠鏡查看，並派遣船艇、空拍機在海上搜尋，消防局則協請直升機空偵，目前持續搜救中。

當時在出海口捕撈紅頭吻仔魚的陳姓目擊者說，目測男子年齡約30至40歲，扛著單車欲跨越花蓮溪床，要從南岸走到北岸化仁海堤，但昨天花蓮下大雨，今天海浪較大。有人朝男子大喊「不能渡河」，但他似乎沒聽到，走到一半跌倒被大浪捲走。

陳說，當時男子落海時，還能在距海面約100公尺看到他的頭，約25分鐘後就不見了，研判可能隨海流往東邊漂，附近釣客緊急報警求援。