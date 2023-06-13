女子被詐4次損失200多萬 第5次驚覺有異與警合作逮車手

台北市一名女子接連遭詐騙集團誆騙4次，損失200多萬元。直到第5次時，女子驚覺有異，報案並與警方合作，佯裝配合詐騙提團交付指定款項，和池姓車手約定在指定地點會面，待準備面交時，警方再現身逮補池。台北地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴池男。

女子誤信投資股票詐騙，接連分別曾匯款2次、交付現金2次給詐騙集團車手，損失金額達200多萬元。詐騙集團屢次行騙成功後，不罷休打算繼續誆騙女子，第5次時女子察覺不對勁，報警並和警方合作，先假裝配合詐騙提團，到指定地點交付指定款項給池男。