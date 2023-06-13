快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

女子被詐4次損失200多萬 第5次驚覺有異與警合作逮車手

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市一名女子接連遭詐騙集團誆騙4次，損失200多萬元。直到第5次時，女子驚覺有異，報案並與警方合作，佯裝配合詐騙提團交付指定款項，和池姓車手約定在指定地點會面，待準備面交時，警方再現身逮補池。台北地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴池男。

女子誤信投資股票詐騙，接連分別曾匯款2次、交付現金2次給詐騙集團車手，損失金額達200多萬元。詐騙集團屢次行騙成功後，不罷休打算繼續誆騙女子，第5次時女子察覺不對勁，報警並和警方合作，先假裝配合詐騙提團，到指定地點交付指定款項給池男。

實際上，警方已事先再周遭埋伏，待女子與池會面準備面交時逮補池，這一次女子成功躲過詐騙陷阱。池是一詐騙集團的車手，本案涉犯詐欺罪未遂。北檢偵結，依涉犯詐欺罪嫌起訴池男。

台北地檢署。記者房荷庭／攝影
台北地檢署。記者房荷庭／攝影

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

影／騙行員20萬要買家具 七旬老翁中投資陷阱警來阻

行員覺帳戶有異熱心通報 南警瓦解詐團逮7人還查獲毒咖啡包

別再以為當人頭戶可稱「找工作」能輕判 法院要他賠全額280萬

朱學恒告發自己 北檢：依規定分「他字案」偵辦

相關新聞

房東聯手房客偽造契約詐領中央補助金 新北警蒐證逮7人

新北市刑大日前獲報永和地區有房東涉嫌聯合租客，詐領內政部營建署去年推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」補助款，旋即報...

慶祝將至警察節助人最快樂 南警今捐11萬多CC鮮血救人

梅雨季節台南地區下大雨，多少影響民眾捐血意願，加上最近醫院用血需求量大增，台南市警五分局、四分局今天舉辦捐血活動，除員警...

影／交通客船航行途中掉了...小琉球海上驚見充氣救生筏

受滯留鋒面影響，屏東小琉球海域今天海象不穩，有民眾中午搭交通客船到小琉球時，驚見中澳沙灘前方約1浬處有艘充氣救生筏在海上...

女子被詐4次損失200多萬 第5次驚覺有異與警合作逮車手

台北市一名女子接連遭詐騙集團誆騙4次，損失200多萬元。直到第5次時，女子驚覺有異，報案並與警方合作，佯裝配合詐騙提團交...

新北某國小男童當街毆打女童…攔阻女同學也挨打 父：心都碎了

新北市三重區昨日傍晚發生一起國小生肢體衝突事件，男童因細故當街對女童毆打頭部、用腳踹身體，全被監視器畫面拍了下來。被毆打...

嘉義男酒後持鐵橇尋仇打老友...反遭搶走打死 檢警明解剖

嘉義縣水上鄉昨晚傳命案，46歲吳姓男子與鄰居45歲蔡男是同學，但平日不睦，昨夜吳男酒後持鐵橇找蔡男理論，雙方爆發激烈衝突...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦