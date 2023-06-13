新北某國小男童當街毆打女童…攔阻女同學也挨打 父：心都碎了

新北市三重區昨日傍晚發生一起國小生肢體衝突事件，男童因細故當街對女童毆打頭部、用腳踹身體，全被監視器畫面拍了下來。被毆打的女童同學父親，在臉書上發文說「看完我家監視器心都碎了」，批評男童打人卻沒道歉，對方家長還提告傷害與竊盜罪。

據了解，雙方皆就讀三重區某國小，為不同班的6年級學生，曾因女童向男童借行動電源未按時歸還，埋下導火線，上周畢業典禮後，雙方在住家附近狹路相逢，男童疑似仍不爽女童，便一路追打她到女童同學住家，由於女童朋友試圖保護女童，也被男童毆打。

女童同學父親黃先生在臉書發文，不敢相信在他家門口「看完我家監視器我的心都碎了」，更難相信是國小六年級學生追著別人敲頭猛踹，最後驗傷提告傷害，對方家長竟沒道歉，還提告傷害與竊盜罪，「這個社會真的病了！」