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新北某國小男童當街毆打女童…攔阻女同學也挨打 父：心都碎了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市三重區昨日傍晚發生一起國小生肢體衝突事件，男童因細故當街對女童毆打頭部、用腳踹身體，全被監視器畫面拍了下來。被毆打的女童同學父親，在臉書上發文說「看完我家監視器心都碎了」，批評男童打人卻沒道歉，對方家長還提告傷害與竊盜罪。

據了解，雙方皆就讀三重區某國小，為不同班的6年級學生，曾因女童向男童借行動電源未按時歸還，埋下導火線，上周畢業典禮後，雙方在住家附近狹路相逢，男童疑似仍不爽女童，便一路追打她到女童同學住家，由於女童朋友試圖保護女童，也被男童毆打。

女童同學父親黃先生在臉書發文，不敢相信在他家門口「看完我家監視器我的心都碎了」，更難相信是國小六年級學生追著別人敲頭猛踹，最後驗傷提告傷害，對方家長竟沒道歉，還提告傷害與竊盜罪，「這個社會真的病了！」

該國小校長說，目前僅了解是因為行動電源導致衝突，已派主任到雙方家中詢問情況，正積極處理中。教育局表示，該事件是因細故引發不當肢體衝突事件。學校知悉後即完成校安通報並介入處理，今日上午連繫雙方家長到校說明，校方後續學生輔導處遇規劃及相關協商事宜，並提供雙方家長協助。

黑衣女童攔阻過程中把施暴男童拽倒在地，後來也被拿手機連續敲頭。圖／翻攝女童朋友父親臉書
黑衣女童攔阻過程中把施暴男童拽倒在地，後來也被拿手機連續敲頭。圖／翻攝女童朋友父親臉書

監視器 提告 教育局

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