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露營別亂砍、亂燒漂流木 9溪床露營客違反森林法起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

董姓男子等9人去年相約開吉普車到宜蘭大同鄉多望溫泉泡湯露營，露營過程中涉嫌用電鋸鋸斷河床上的漂流木，充當營火燃料，拍照PO上臉書、IG，被林務局羅東林管處人員發現，通報保安警察第七總隊第四大隊，宜檢日前偵結，依涉犯森林法起訴9人。

起訴書指出，董男在LINE吉普車車友群組提議，到多望溪泡溫泉，紀男、林男、王男、鄭男紛紛響應，董男又邀請3名黃姓男子參加，紀男邀請游男參加，分住台北、新北、桃園、新竹的9人去年3月11日下午4時許，分乘7、8輛吉普車到多望溪床紮營。

董男等人當夜舉辦營火晚會，黃男攜帶電鋸，與林男等3人將溪床上以楠木為主的漂流木鋸斷，並撿拾附近的楠木殘枝鋸成小截，充當營火燃料，升起熊熊烈火後飲酒慶生拍照合影，再由經營粉專的游男拍照PO網。羅東林管處人員14日下午4時許看見，通報保七四大隊，警方依據吉普車車牌查獲9人，通知到案。

檢警偵訊時，攜帶電鋸的黃男與董、紀、林4人坦承不諱；拍照的游男稱，並未鋸木和焚燒，只是在旁拍照；另一名黃男表示，攜帶電鋸的黃男說木頭上有鋸痕可以鋸，若知道不能鋸會阻止；鄭男辯稱，沒有看見鋸木過程，也不知道是誰燒木頭；王男說，鋸木時正在喝酒，事後才知道；第三位黃男則言，切蛋糕時才看到電鋸，不知是誰引火。

檢方認為，黃男既然攜帶電鋸，9人應該都知道是要鋸木燃燒營火，是共謀共同正犯，均應負擔刑責，日前依涉犯森林法第52條第1項第4款、第9款等罪嫌起訴；警方查證，被鋸斷與焚燒的楠木約重3000多公斤，山價6000元左右，市價可達萬元以上。

董男等9人涉嫌鋸斷並焚燒國有林，違反森林法，日前遭宜蘭地檢署起訴。圖／保七第四大隊提供
董男等9人涉嫌鋸斷並焚燒國有林，違反森林法，日前遭宜蘭地檢署起訴。圖／保七第四大隊提供
警方查證，被鋸斷和焚燒的楠木約重3000多公斤，山價6000元、市價10000元以上。圖／保七第四大隊提供
警方查證，被鋸斷和焚燒的楠木約重3000多公斤，山價6000元、市價10000元以上。圖／保七第四大隊提供
董男等9人在太平山多望溪床舉辦營火晚會，鋸斷漂流木當作營火材料，拍照PO網。圖／保七第四大隊提供
董男等9人在太平山多望溪床舉辦營火晚會，鋸斷漂流木當作營火材料，拍照PO網。圖／保七第四大隊提供

漂流木 羅東 露營

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