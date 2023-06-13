唱KTV涉性騷？宜蘭男消防員發聲明：絕無性騷願接受調查
新北市消防局許姓隊員與宜蘭縣消防局廖姓隊員最近參與高級救護員訓練，上月與同梯學員到KTV歡唱時，涉嫌對2名女隊員性騷擾，被害女提告，新北市消防局對許男做出記過處分，宜蘭廖姓隊員今發表聲明，強調自己絕無性騒，願接受公平公正公開的司法及行政調查。
據了解，許、廖參加新北市消防局舉辦高級救護技術員訓練，一行人日前趁外宿時間相約到林口某KTV唱歌，期間1名女隊員不勝酒力醉倒，2男幫忙攙扶進廁所，女方感覺遭到熊抱，覺得不舒服，曾求助心理醫生，事後與學員談起此事，意外得知另名女學員也疑似遭騷擾，2人憤而提告。
新北市消防局已啟動調查，今天考績委員會對許男記過2次，後續將協助檢警偵辦。宜蘭縣昨天接獲新北市公文，下午立即召回當天前往KTV的5名男隊員展開調查。
廖姓消防隊員中午發表嚴正聲明，他於5月31日在新北市林口區超級巨星KTV，遭人指控涉及性騷擾案件，3點聲明如下:
一、本人絕無做出上開性騷擾事件，並同意接受公平、公正、公開之司法及行政調查。
二、現輿論常有「未審先判」之情節，本人再次聲明絕無涉及性騷擾事件，望社會輿論還本人之清白。
三、倘日後調查他人有涉及對本人不實指控，傷及本人名譽，本人不排除提出民、刑事之告訴。
宜蘭縣消防局表示，該局派20人參加新北市政府消防局舉辦的高級救護技術員訓練，時間4月10日至12月20日，本案發生時間為休假時段，且已由新北消防局著手調查，宜蘭要求當天飲宴同仁返回接受調查，釐清真相，並將調查結果一併移送司法單位。
據了解，宜縣消防局並未收到性騷擾的明確證據，目前僅能就廖員與隨行同仁進行調查。
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