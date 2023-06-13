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雲林519警察超熱血！單日捐血爆量20萬cc創紀錄

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

「這樣的警察節太特別了！」昨逢警察節，正當各地歡慶慰勞警務人員辛勞之餘，雲林縣警局發動一場大規模捐血行動，來自全縣6個分局共519名熱血警察、警眷志工響應，挽袖捐愛，一天下來共捐出20萬cc，創下同一單位單日捐血量最高記錄，用愛度佳節，參與的警察也感光榮。

警察的日常，除維護治安交通，濟弱扶老為民服務也是重點項目，昨逢警察節各地警政單位都在慶祝並慰勞平日辛苦的員警，在各種不同的慶祝方式，雲林縣警察局除舉辦歡慶會，也發起一場「警察有愛」的挽袖捐愛行動，結合警眷、志工一齊挽袖捐血，共同協助紓解當前血荒。

台中捐血中心雲林捐血站配合這場大規模捐血行動，也出動多部大型捐血車及醫療人員，分頭到各分局轄區協助捐血，雲林縣警察之友會、斗六市新興宮、福德宮及大地營造公司也大力支持，熱情贊助贈品。

在各方齊心齊力協助，在社會各界支持與鼓勵下，一天下來共計有519人響應捐血，共計捐出801袋熱血，大約20萬cc的捐血量，有效紓解雲林捐血站的安全庫存天數。「250cc不算多500cc才剛好」幾位熱血警察說，平日就有捐血習慣，今天難得一起參加寫記錄，果然大家熱血沸騰，為雲林捐血寫下新紀錄，他們參與一份也感到光榮。

警察局長林故廷指出，對於大家在慶祝警察節之餘，尚能為社會再付出點滴之愛，令他十分感動，尤其大家平日24小時辛苦工作，還發起如此熱血行動，許多同仁的警眷更也熱心響應，愛心的延伸看得見，今年警察節特別有意義。

雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，不僅捐血量高達20萬cc，創下單日新記錄，也為雲林紓解血荒。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，不僅捐血量高達20萬cc，創下單日新記錄，也為雲林紓解血荒。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，許多警察和警眷熱心響應，不僅捐血量高達20萬cc，創下單日新記錄，也為雲林紓解血荒。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，許多警察和警眷熱心響應，不僅捐血量高達20萬cc，創下單日新記錄，也為雲林紓解血荒。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，為紓解血荒熱心挽袖，雲林縣警局長林故廷超感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，為紓解血荒熱心挽袖，雲林縣警局長林故廷超感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，不僅捐血量高達20萬cc，創下單日新記錄，也為雲林紓解血荒。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，不僅捐血量高達20萬cc，創下單日新記錄，也為雲林紓解血荒。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，為紓解血荒熱心挽袖，雲林縣警局長林故廷超感動。記者蔡維斌／翻攝
雲林警察超熱血，警察節還發動大規模捐血，為紓解血荒熱心挽袖，雲林縣警局長林故廷超感動。記者蔡維斌／翻攝

捐血中心 警察

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