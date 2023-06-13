台88排隊下交流道反而受罰 這下有解了

高雄車主排隊下交流道反而受罰，用路人錄得警車也同樣行駛路肩排隊下交流道。圖／擷取自記者爆料網 1名陳姓車主開小貨車行駛台88快速道路，遭檢舉「違規行駛路肩」，高雄警方也依檢舉，開出罰4000元。車主貼網稱「政府有這麼缺錢嗎？」，引起用路人呼應「大家一起來塞」，以致昨天台88塞車5公里。今天警方開會討論，將撤銷這張罰單。

這張引起熱議的罰單，是4月20日中午，陳姓車主開白色小貨車，經過高雄市鳳山區台88快速道路西向2.7公里處，因當時下交流道的車流大，小貨車靠右排隊，行駛路肩下交流道，卻遭檢舉違規，高雄市警鳳山分局過埤派出所也依檢舉，以小貨車「行駛快速道路使用路肩」，開罰4000元。

車主收到罰單氣炸，不禁在臉書「高雄 五甲大小事」貼文並附罰單，留言請教檢舉「神人」，「如果塞車，你們都是怎麼下交流道」。貼文一上網，便引起議論紛紛，有人認為「設計有問題」、「明明跑馬燈寫著請靠右排隊，為什麼還能檢舉成功？」，也有人怒批，「把人民當提款機」。

經媒體報導，昨天周休後第一個上班日，就有人貼上台88車輛排隊下交流道照片，「大家一起來塞」，用路人很有默契，沒走路肩，而在主幹道上排隊，造成塞車近5公里。