性騷又一樁！理髮妹被戳屁股 警調無畫面要「放置案件」

新北市林口一名理髮女性員工，上週五晚間準備替男客剪髮時卻遭對方戳屁股，男客辯解非故意，但女員工心生委屈向警方報案，結果警方卻因找無店長向女員工揚言「放置案件」，經女員工將此事上網曝光，警方則致電道歉，文林派出所則表示，目前已調閱監視器並鎖定對象傳喚到案。

本月9日晚間6時許，林口區一名理髮店女員工，正招呼男客入座後轉身準備理髮器材，怎料男客竟往女員工屁股正中間最有肉的地方用力戳下，女員工錯愕之餘回瞪男客，怎料男客辯解「對不起，是為了放東西」輕描淡寫帶過，女員工後來跟家人討論後，決定向警方報案。

不料，隔兩天由於警方一直未能與該店店長取得聯繫調閱監視器，就打電話給女員工表示一拖再拖會有許多問題，「趕快想辦法教你主管接電話、再這樣下去我要放置這個案件，別怪我沒你說」，女員工自覺沒有足夠法律常識，又接到警方表示調不到監視器畫面揚言要「放置案件」，感到委屈因此上網求助。