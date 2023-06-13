快訊

現場直擊！「In-N-Out」快閃 500組漢堡早上9：30就賣光 200人頂高溫排隊

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

賴清德想靠太陽花世代拉攏青年票？但「覺青」已成負面詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性騷又一樁！理髮妹被戳屁股 警調無畫面要「放置案件」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市林口一名理髮女性員工，上週五晚間準備替男客剪髮時卻遭對方戳屁股，男客辯解非故意，但女員工心生委屈向警方報案，結果警方卻因找無店長向女員工揚言「放置案件」，經女員工將此事上網曝光，警方則致電道歉，文林派出所則表示，目前已調閱監視器並鎖定對象傳喚到案。

本月9日晚間6時許，林口區一名理髮店女員工，正招呼男客入座後轉身準備理髮器材，怎料男客竟往女員工屁股正中間最有肉的地方用力戳下，女員工錯愕之餘回瞪男客，怎料男客辯解「對不起，是為了放東西」輕描淡寫帶過，女員工後來跟家人討論後，決定向警方報案。

不料，隔兩天由於警方一直未能與該店店長取得聯繫調閱監視器，就打電話給女員工表示一拖再拖會有許多問題，「趕快想辦法教你主管接電話、再這樣下去我要放置這個案件，別怪我沒你說」，女員工自覺沒有足夠法律常識，又接到警方表示調不到監視器畫面揚言要「放置案件」，感到委屈因此上網求助。

事件曝光後警方則於昨天打緊電話致歉，並在下午派人到店內調閱監視器，畫面的確出現男客將手外伸觸碰女員工臀部，警方並表示與線有關且令當事人不舒服即是性騷，後續將再追蹤。文林派出所對此表示，經調閱監視器後，目前已鎖定特定人士，將通知其到案說明。

林口分局文林派出所表示已調院監視器並通知男客到案說明。本報資料照片
林口分局文林派出所表示已調院監視器並通知男客到案說明。本報資料照片

監視器 性騷擾

延伸閱讀

執行長蔡中岳涉多起性騷 地球公民宣布解聘調查

軍情局也有性騷狼！上校參謀官動物園停車場強抱女同仁下場慘了

被鍾沛君控性騷朱學恒告發自己 呂秋遠：一場精心設計的戲劇

執行長蔡中岳涉性騷 地球公民基金會解聘調查

相關新聞

嘉義男酒後持鐵橇尋仇打老友...反遭搶走打死 檢警明解剖

嘉義縣水上鄉昨晚傳命案，46歲吳姓男子與鄰居45歲蔡男是同學，但平日不睦，昨夜吳男酒後持鐵橇找蔡男理論，雙方爆發激烈衝突...

露營別亂砍、亂燒漂流木 9溪床露營客違反森林法起訴

董姓男子等9人去年相約開吉普車到宜蘭大同鄉多望溫泉泡湯露營，露營過程中涉嫌用電鋸鋸斷河床上的漂流木，充當營火燃料，拍照P...

唱KTV涉性騷？宜蘭男消防員發聲明：絕無性騷願接受調查

新北市消防局許姓隊員與宜蘭縣消防局廖姓隊員最近參與高級救護員訓練，上月與同梯學員到KTV歡唱時，涉嫌對2名女隊員性騷擾，...

大、小貨車台九線車禍 小貨車駕駛無呼吸心跳送醫急救

1輛小貨車今中午11時許，行經台九線金崙大橋旁，疑似和另一輛大貨車發生碰撞翻覆，小貨車駕駛受困車內，台東縣消防局救護車獲...

雲林519警察超熱血！單日捐血爆量20萬cc創紀錄

「這樣的警察節太特別了！」昨逢警察節，正當各地歡慶慰勞警務人員辛勞之餘，雲林縣警局發動一場大規模捐血行動，來自全縣6個分...

台88排隊下交流道反而受罰 這下有解了

1名陳姓車主開小貨車行駛台88快速道路，遭檢舉「違規行駛路肩」，高雄警方也依檢舉，開出罰4000元。車主貼網稱「政府有這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦