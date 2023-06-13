為了行充太晚還...新北國小男童暴打女同學 另1女生伸援手也被打

新北市三重區某國小6年級男童昨天下午跟蹤2名女同學到家門口，開始暴打其中1名女生，另1名女生攔阻時把他拽倒在地，後來也被男童毆打，最後鬧進警局，才知道原來是他不滿出借行動充電她太晚歸還。2名女生家長對男生提告傷害，男生家長反告女生傷害及竊盜。

女童住家騎樓是1個非營業時段的滷味攤，距離學校約700公尺、10分鐘路程，監視器拍下整個過程。畫面中看出，昨天下午5時50分左右，綠衣男童從街上開始追打白衣女童，把她逼進攤位角落揮拳施暴、持手機連續猛烈敲頭、抬腳狠踹身體。

後方1名黑衣女童、1名灰衣男童拉都拉不住，黑衣女童攔阻過程中把他拽倒在地，後來也被拿手機連續敲頭。最後因為女生暴哭，引起數名路人駐足圍觀，男童臨走前還狠踹黑衣女童腹部1腳，頭也不回逕自離去。

警方獲報趕抵，只剩2名女童在場，先協助至醫院驗傷，再通知3方家長到派出所說明，原來只是因為白衣女童向男童借行動電源，超過約定時間歸還，引發男童不滿而施暴。