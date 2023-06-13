網路交友約見面收到血腥照強迫買點數 女嚇壞幸遇警攔阻
台南市28歲女子透過網路交友軟體，認識自稱安東尼斯男網友，透過LINE相約昨天在中西區某超商見面，事後又 ，恫嚇如不購買點數支付見面保證金，將對她不利等語，她欲依指示到超商購買遊戲點數，遇巡邏員警察覺有異及時攔阻，成功保住她3千元。
市警二分局民權所巡佐李庚隆、警員趙國君， 昨天下午1點巡邏勤務，見姜姓女子於民權路、永福路超商前邊講手機神情緊張，員警主動關懷詢問。
她向警方說，她透過交友軟體認識一自稱安東尼斯男子，對方以通訊軟體LINE暱稱與其聯繫多日，雙方相談甚歡，相約昨天下午1點在中西區永福路超商見面，但要她支付3000元遊戲點數作為保證金才能見面。
男網友見她猶豫不決，表示保證金只是一個形式而已，見面後都會退還的，並告知他經理為某幫派分子，如不依指示購買點數，揚言「如果妳要玩，我一定陪妳玩，要玩就玩大條一點」，還傳送多張「血腥」的照片，林女驚慌失措、心急如焚欲到超商購買遊戲點數。
「我不會有事吧？真的蠻害怕的！」姜女心有餘悸，民權所巡佐李庚隆、警員趙國君向她耐心解說，告知這是常見的詐騙慣用伎倆，詐團騙不到錢就恫嚇，並奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，如接獲網友需購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙，姜女豁然開朗，感謝警方的協助，免於受騙。
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