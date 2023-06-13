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影／騙行員20萬要買家具 七旬老翁中投資陷阱警來阻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓老翁在上周拿著20萬元到銀行匯款，行員關懷慰問時，陳翁告知是為買家具，但行員發現陳翁要匯款帳戶已被警示，通知警方到場，面對警方詢問購買的家具行在何處，陳翁無法告知，後來才出示手機對話，承認要投資，警方說明是常見投資詐騙，陳翁才打消匯款念頭。

第二警分局立人所警員時國梁，6日接獲永豐銀行北台中分行通知，陳姓老翁（76歲）欲存款現金20萬元到他人帳戶，不過該帳戶已經被警示，行員關懷慰問匯款用途，陳翁解釋匯款要購買家具，但對家具行地址卻不清楚，因此通知警方到場。

員警到場後，陳翁出示手機對話紀錄，該對話紀錄為投資群組，但員警詢問陳翁，陳翁卻堅持匯款是要購買家具，員警細節，陳翁依舊支吾其詞、交代不清，員警認為是詐騙集團常用手法，持續向陳翁說明詐騙集團常見投資詐騙手法後，陳翁才打消匯款念頭。

第二警分局長楊川提醒，民眾投資應循合法管道，如標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。

台中市七旬陳姓老翁要匯款20萬元到警示帳戶，警方到場阻詐。圖／本報資料照
台中市七旬陳姓老翁要匯款20萬元到警示帳戶，警方到場阻詐。圖／本報資料照

詐騙集團

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