快訊

太火爆！美國漢堡品牌「In-N-Out」快閃時間未到竟售完？網疑提早開賣

他上網檢舉馬路三寶「流程簡單到不行」會上癮 曝3案件超好舉發違規魔人

MLB／大谷包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄老字號藥品商「慶安生技」跳票落跑 市府證實：已申請解散

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄市苓雅區的老字號藥品代理商「慶安生技公司」，5月初發生跳票、邱姓負責人捲款潛逃事件。高雄四大藥師公會統計，光是願意出面回報受害的會員藥局就有近150間，損失約5000萬元。被害藥師說，慶安在跳票案爆發後，竟委託他人到市政府辦理公司解散登記，「根本是要準備脫產！」

有被害藥渠近日接獲消息，發現慶安生技委請他人到市政府辦理解散公司，打算要聲請破產，與同行連繫後，發現其他被害藥局也陸續接獲此訊息，多家被害藥局的老闆都痛批，慶安生技的邱姓負責人根本是事先預謀，太沒良心。高市經濟發展局說，已接獲慶安生技公司申請解散登記，正在辦理審查中。

跳票事件傳出後，高雄市議員李雅慧及李雅靜陸續開記者會，替受害藥局發聲。高雄市刑大也主動介入偵辦，陸續傳喚慶安生技的業務、會計等人協助釐清案情，警方說，全案仍在偵辦中。

承辦警官說，被害藥局最擔心的事情，其實是開給慶安的支票，被人用打折的方式賣給地下錢莊。因為經營藥局者的生活圈相對單純，遇到凶神惡煞拿支票上門要求付錢贖回，通常都抱著息事寧人的心態，花錢買平安。

某藥師公會說，在5月下旬至6月初，已有被害藥局開給慶安的支票，被他人拿去銀行兌現，但該藥局不願向工會說明兌現金額，僅說不是慶安的人拿去兌現。警方說，到6月初為止，尚未接獲被害藥局報案指稱遭到地下錢莊或債權公司拿支票上門討債。

慶安生技公司扮演上游大盤商角色，代理諸多藥廠的知名品牌藥品，如綠油精、胃散和感冒藥水等；交易方式是藥局以預付款的方式，先開立支票付款給慶安，再由慶安出貨給藥局。

今年5月初慶安生技發生跳票，高雄四大藥師公會統計，光是願意出面回報受害的會員藥局就有近150間，損失約5000萬元，如果加上不願回報的會員，損失恐怕突破1億元。高市衛生局今表示，慶安生技販售商品大都是成藥，並非處方用藥，對醫療照護藥品供應暫無影響。

慶安生技發生跳票後人去樓空，倉庫的房東貼出公告，強調廠房非慶安所有，如有任何非法行為，將究責到底。圖／讀者提供
慶安生技發生跳票後人去樓空，倉庫的房東貼出公告，強調廠房非慶安所有，如有任何非法行為，將究責到底。圖／讀者提供
高雄市議員李雅靜幫受害藥局開記者會。圖／本報資料照片
高雄市議員李雅靜幫受害藥局開記者會。圖／本報資料照片

藥局 生技

延伸閱讀

獨／高雄藥品代理商疑跳票落跑 上游廠商、下游藥局損失慘重

高雄上游藥商捲款落跑 150家藥局損失5000萬 警察今出手了

高雄房價準備崩盤？眼尖網友發現「賠售案」：蛋白區死很慘

高雄藥品代理商遭控捲款跑路 多家藥局損失慘重

相關新聞

高雄老字號藥品商「慶安生技」跳票落跑 市府證實：已申請解散

高雄市苓雅區的老字號藥品代理商「慶安生技公司」，5月初發生跳票、邱姓負責人捲款潛逃事件。高雄四大藥師公會統計，光是願意出...

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

高雄48歲趙姓男子昨天上午10時許，駕駛白色轎車行經仁武區鳳仁路與仁心路口，突然往前方等紅燈的機車群撞去，其中1名騎士遭...

板橋托嬰中心致死案影像曝光 女嬰媽媽控訴女兒遭謀殺

去年四月板橋私立托嬰中心發生女嬰遭托育人員以棉被悶死案件，女嬰庭庭媽媽今天在時代力量立委王婉諭陪同下，公布當時的監控影像...

影／騙行員20萬要買家具 七旬老翁中投資陷阱警來阻

台中市七旬陳姓老翁在上周拿著20萬元到銀行匯款，行員關懷慰問時，陳翁告知是為買家具，但行員發現陳翁要匯款帳戶已被警示，通...

桃園校園霸凌 國二女遭恐嚇「經過就打」姐Po網求救

桃園1名網友在臉書社團發文表示，就讀桃園市桃園區某國中8年級的妹妹，長期遭班上4名男同學霸凌，甚至威脅「如果經過我們座位...

豐原住宅火警 男童受困二樓陽台消防隊員救出

台中市豐原區今天早上發生住宅火警，火勢和濃煙從二樓竄出，一名11歲男童受困陽台，消防隊員救出，男童當時獨自在家，警方將通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦