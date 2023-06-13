高雄老字號藥品商「慶安生技」跳票落跑 市府證實：已申請解散

高雄市苓雅區的老字號藥品代理商「慶安生技公司」，5月初發生跳票、邱姓負責人捲款潛逃事件。高雄四大藥師公會統計，光是願意出面回報受害的會員藥局就有近150間，損失約5000萬元。被害藥師說，慶安在跳票案爆發後，竟委託他人到市政府辦理公司解散登記，「根本是要準備脫產！」

有被害藥渠近日接獲消息，發現慶安生技委請他人到市政府辦理解散公司，打算要聲請破產，與同行連繫後，發現其他被害藥局也陸續接獲此訊息，多家被害藥局的老闆都痛批，慶安生技的邱姓負責人根本是事先預謀，太沒良心。高市經濟發展局說，已接獲慶安生技公司申請解散登記，正在辦理審查中。

跳票事件傳出後，高雄市議員李雅慧及李雅靜陸續開記者會，替受害藥局發聲。高雄市刑大也主動介入偵辦，陸續傳喚慶安生技的業務、會計等人協助釐清案情，警方說，全案仍在偵辦中。

承辦警官說，被害藥局最擔心的事情，其實是開給慶安的支票，被人用打折的方式賣給地下錢莊。因為經營藥局者的生活圈相對單純，遇到凶神惡煞拿支票上門要求付錢贖回，通常都抱著息事寧人的心態，花錢買平安。

某藥師公會說，在5月下旬至6月初，已有被害藥局開給慶安的支票，被他人拿去銀行兌現，但該藥局不願向工會說明兌現金額，僅說不是慶安的人拿去兌現。警方說，到6月初為止，尚未接獲被害藥局報案指稱遭到地下錢莊或債權公司拿支票上門討債。

慶安生技公司扮演上游大盤商角色，代理諸多藥廠的知名品牌藥品，如綠油精、胃散和感冒藥水等；交易方式是藥局以預付款的方式，先開立支票付款給慶安，再由慶安出貨給藥局。