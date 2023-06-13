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影／國道驚魂！休旅車路肩爭道不成 寶特瓶飛出來...警依法開罰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛休旅車昨天行駛於國1南向五股交流道匝道路肩，疑因爭道不成竟惱怒追車、丟寶特瓶。事後被害車主將事發經過畫面上傳臉書社群，引發網友熱議留言「檢舉就對了！」國道警方表示，休旅車已違反道交條例分別開處兩張3000元以上6000元以下罰鍰。罰鍰，呼籲駕駛人行車應互為禮讓切勿違規爭道，以免危害其他用路人。

據了解有民眾昨天開車行經國1南向五股交流道匝道路肩，遭一輛黑色休旅車沿路追車、丟寶特瓶，起因疑似是該民眾不願意讓休旅車插隊爭道，氣的駕駛將三段追車、丟物行車記錄器畫面上傳臉書「爆料公社」發文338個字寫道「雙白線不給你切車就丟東西還追車餒 」、「朝我副駕窗戶丟我寶特瓶」等話。

吸引不少網友留言，有網友直接要駕駛「檢舉就對了」「讓他罰單繳好繳滿！」「理虧還要電人，笑死人！」「匝道是單線道不可並排與超車，屬於危險駕駛」、「這水準真的很差」

對此國道警方表示，已主動聯繫貼文民眾至國道公路警察局線上檢舉系統提出檢舉，經檢視影像小客車已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款及第33條第1項第15款的規定，對駕駛分別開處兩張3000元以上6000元以下罰鍰。

國道警呼籲駕駛人，行車應互為禮讓保持安全距離及間隔，並依序排隊上匝道。違規爭道、插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線及行駛路肩等容易引發事故，開車時以手持方式使用手機，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害。

休旅車在國1爭道不成，惱怒追車、丟寶特瓶，國道警將依法開單舉發。圖／臉書爆料公社
休旅車在國1爭道不成，惱怒追車、丟寶特瓶，國道警將依法開單舉發。圖／臉書爆料公社
休旅車在國1爭道不成，惱怒追車、丟寶特瓶，國道警將依法開單舉發。圖／臉書爆料公社
休旅車在國1爭道不成，惱怒追車、丟寶特瓶，國道警將依法開單舉發。圖／臉書爆料公社
休旅車在國1爭道不成，惱怒追車、丟寶特瓶，國道警將依法開單舉發。圖／臉書爆料公社
休旅車在國1爭道不成，惱怒追車、丟寶特瓶，國道警將依法開單舉發。圖／臉書爆料公社

休旅車 國道

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