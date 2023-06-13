國3竹山段轎車肇事火燒車 被撞翻大貨車司機酒駕GG了

國道3號南向竹山路段，今天清晨5時許，一輛營業用大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成大貨車失控側翻，轎車撞擊後更起火燃燒，所幸雙方駕駛僅受輕傷；事後，警方查出，王姓大貨車司機涉酒駕已依法送辦，詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，45歲王姓大貨車司機今清晨駕車行經國道3號南向242.7公里附近，遭48歲張姓男子駕駛小客車追撞，大貨車因此失控擦撞內側護欄後側翻，小客車碰撞後則在外側路肩起火燃燒，張男及時逃生，雙方駕駛雖受傷，但2人性命無礙。

國道警方表示，該事故發生於今天凌晨5時34分許，因小客車逆向並起火燃燒占用外側路肩，大貨車側翻占用內二車道並影響北上內車道，獲報當下立刻通知緩撞車、救護車及消防車等前往救護，將現場2人送醫檢傷後，均無生命危險。

而該起事故發生後占用車道，一度影響國道車流，但經調派拖吊車到場處理，已於上午6時45分全部排除，恢復正常通車，並未造成壅塞情形。警測得王男酒測值每公升0.56毫克，涉嫌公共危險罪移送法辦，詳細肇因仍待釐清。

國道警察第七大隊呼籲，平時應建立良好行車觀念，若遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。另，酒後不開車，務必指定駕駛或找代客開車等服務，千萬不要僥倖酒駕；若飲用酒精濃度較高的酒類，應注意「隔日宿醉不上路」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康