快訊

太火爆！美國漢堡品牌「In-N-Out」快閃時間未到竟售完？網疑提早開賣

他上網檢舉馬路三寶「流程簡單到不行」會上癮 曝3案件超好舉發違規魔人

MLB／大谷包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國3竹山段轎車肇事火燒車 被撞翻大貨車司機酒駕GG了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南向竹山路段，今天清晨5時許，一輛營業用大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成大貨車失控側翻，轎車撞擊後更起火燃燒，所幸雙方駕駛僅受輕傷；事後，警方查出，王姓大貨車司機涉酒駕已依法送辦，詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，45歲王姓大貨車司機今清晨駕車行經國道3號南向242.7公里附近，遭48歲張姓男子駕駛小客車追撞，大貨車因此失控擦撞內側護欄後側翻，小客車碰撞後則在外側路肩起火燃燒，張男及時逃生，雙方駕駛雖受傷，但2人性命無礙。

國道警方表示，該事故發生於今天凌晨5時34分許，因小客車逆向並起火燃燒占用外側路肩，大貨車側翻占用內二車道並影響北上內車道，獲報當下立刻通知緩撞車、救護車及消防車等前往救護，將現場2人送醫檢傷後，均無生命危險。

而該起事故發生後占用車道，一度影響國道車流，但經調派拖吊車到場處理，已於上午6時45分全部排除，恢復正常通車，並未造成壅塞情形。警測得王男酒測值每公升0.56毫克，涉嫌公共危險罪移送法辦，詳細肇因仍待釐清。

國道警察第七大隊呼籲，平時應建立良好行車觀念，若遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。另，酒後不開車，務必指定駕駛或找代客開車等服務，千萬不要僥倖酒駕；若飲用酒精濃度較高的酒類，應注意「隔日宿醉不上路」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道3號南向竹山路段今清晨發生追撞事故，造成大貨車翻覆，轎車在路肩起火燃燒。圖／警方提供
國道3號南向竹山路段今清晨發生追撞事故，造成大貨車翻覆，轎車在路肩起火燃燒。圖／警方提供
國道3號南向竹山路段今清晨發生追撞事故，造成大貨車翻覆，轎車在路肩起火燃燒。圖／警方提供
國道3號南向竹山路段今清晨發生追撞事故，造成大貨車翻覆，轎車在路肩起火燃燒。圖／警方提供
國道3號南向竹山路段今清晨發生追撞事故，造成大貨車翻覆，轎車在路肩起火燃燒。圖／警方提供
國道3號南向竹山路段今清晨發生追撞事故，造成大貨車翻覆，轎車在路肩起火燃燒。圖／警方提供

國道 車道 酒駕 火燒車

延伸閱讀

下班注意！國1北向桃園段火燒車 現場回堵5公里

影／BMW男酒駕撞了就跑 3熱心路人追上阻車報警

高雄警員追逃逸酒駕 遭小黃撞倒右手骨折駕駛吞10張罰單

影／台中版玩命關頭？2轎車十字路口對撞 駕駛雙掛彩急送醫

相關新聞

高雄老字號藥品商「慶安生技」跳票落跑 市府證實：已申請解散

高雄市苓雅區的老字號藥品代理商「慶安生技公司」，5月初發生跳票、邱姓負責人捲款潛逃事件。高雄四大藥師公會統計，光是願意出...

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

高雄48歲趙姓男子昨天上午10時許，駕駛白色轎車行經仁武區鳳仁路與仁心路口，突然往前方等紅燈的機車群撞去，其中1名騎士遭...

板橋托嬰中心致死案影像曝光 女嬰媽媽控訴女兒遭謀殺

去年四月板橋私立托嬰中心發生女嬰遭托育人員以棉被悶死案件，女嬰庭庭媽媽今天在時代力量立委王婉諭陪同下，公布當時的監控影像...

為了行充太晚還...新北國小男童暴打女同學 另1女生伸援手也被打

新北市三重區某國小6年級男童昨天下午跟蹤2名女同學到家門口，開始暴打其中1名女生，另1名女生攔阻時把他拽倒在地，後來也被...

網路交友約見面收到血腥照強迫買點數 女嚇壞幸遇警攔阻

台南市28歲女子透過網路交友軟體，認識自稱安東尼斯男網友，透過LINE相約昨天在中西區某超商見面，事後又 ，恫嚇如不購買...

影／騙行員20萬要買家具 七旬老翁中投資陷阱警來阻

台中市七旬陳姓老翁在上周拿著20萬元到銀行匯款，行員關懷慰問時，陳翁告知是為買家具，但行員發現陳翁要匯款帳戶已被警示，通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦