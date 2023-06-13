板橋托嬰中心致死案影像曝光 女嬰媽媽控訴女兒遭謀殺
去年四月板橋私立托嬰中心發生女嬰遭托育人員以棉被悶死案件，女嬰庭庭媽媽今天在時代力量立委王婉諭陪同下，公布當時的監控影像，控訴女兒是遭蓄意謀殺，他表示女兒遭虐死當時，還有四、五位孩子在現場不無可能也遭受虐待，她指出，米綺托嬰中心過去稽查結果都屬甲等，後經了解，發現稽查委員與中心負責人有師生關係，質疑稽查的公平性。
「事發一個月前有稽查，但是都沒有調閱監視器錄影畫面。」邱小姐直言，若當時稽查人員有調閱監視器錄影畫面，就會發現他托育人員以棉被覆蓋幼童的情況，自身女兒也不會發生憾事。邱小姐說，該托嬰中心雖已主動歇業，但負責人在新北市其他行政區的托嬰中心，仍然繼續收托、營運，「這部分有很大問題。」
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