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行員覺帳戶有異熱心通報 南警瓦解詐團逮7人還查獲毒咖啡包

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南某製造業老闆誤中詐騙集團陷阱，以假投資理財為名，前後遭訛詐850多萬元，警方在銀行行員通報追查，本月查獲以李姓男子為首詐欺集團共7人到案，同時查獲毒咖啡包、愷他命及犯案車輛等，警詢後分別依詐欺、毒品危害防制條例送辦。

據知，年約40歲住新營地區該被害人，是去年在臉書點閱某投資理財連結，後又依循加入LINE群組，一步步陷入詐騙集團設下號稱高報酬率圈套，從去年10月起陸續匯款11次、近857萬元。

其中1筆280萬則匯入中國信託商業銀行台南新營分行，上月初詐欺車手欲臨櫃領款時，細心行員發現該帳戶有異，立即通報轄區派出所，當場逮捕集團提款車手，男子才驚覺遭騙。

台南市刑大偵一隊、新營警分局組成專案小組陸續追查，上月3日現在台南市南區某汽車旅館及新營逮捕22歲李姓主嫌等5嫌，本月7日又在台南柳營及高雄再逮捕2嫌，現場查扣小客車2輛、iPhone牌手機3支、SIM卡4張、銀行存摺2本、毒品咖啡包99包(毛重334.08公克)、愷他命毒品2包（毛重2.54公克）、K盤1個、金融卡1張、新台幣千元紙鈔60張等證物。

台南市警局長廖宗山、刑大大隊長林宏昇呼籲，若民眾接獲投資群組或社團訊息，且看到高報酬或保證獲利，均是受騙高風險，務必要提高警覺。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

銀行行員通報，台南警方瓦解詐騙集團逮7人查獲毒咖啡包。記者謝進盛／翻攝
銀行行員通報，台南警方瓦解詐騙集團逮7人查獲毒咖啡包。記者謝進盛／翻攝
銀行行員通報，台南警方瓦解詐騙集團逮7人查獲毒咖啡包。記者謝進盛／翻攝
銀行行員通報，台南警方瓦解詐騙集團逮7人查獲毒咖啡包。記者謝進盛／翻攝
銀行行員通報 南警瓦解詐騙集團逮7人查獲毒咖啡包等。記者謝進盛／翻攝
銀行行員通報 南警瓦解詐騙集團逮7人查獲毒咖啡包等。記者謝進盛／翻攝

台南 詐騙集團 毒品

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