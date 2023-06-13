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台灣好行中潭公路失控 撞爛車頭毀電箱停電

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里台14線中潭公路昨深夜發生交通事故，一輛台灣好行客運行經南村路段時，疑天雨路滑失控擦撞路旁水泥護欄，再撞上電箱，撞擊力道猛烈，右側車頭毀損，所幸當時車上無乘客、駕駛僅擦傷，但因波及電箱，周邊至今仍停電中。

據了解，肇事的台灣好行隸屬於南投客運，昨晚10時許從草屯發車欲開回埔里，但深夜11時許，行經台14線中潭公路約50.5K南村段，疑因天雨路滑失控，連人帶車先擦撞路旁水泥護欄，掉落排水溝後滑行，再撞上設置路側的台電電箱。

而事故當下，因撞擊力道猛烈，台灣好行客運的右側車頭嚴重毀損，擋風玻璃正片碎裂，所幸該車次已是返站末班車，當時車上沒有乘客，且撞擊點並非在駕駛座，司機僅受到輕微擦傷，性命無礙，警方到場後實施酒測，確認酒測值為0。

只不過，設置在路側的台電電箱也被這起車禍波及，整座電箱被撞毀，影響周邊區域供電，而從昨天深夜停電，至今仍無電可用，相關復電工作須待肇事車輛拖吊排除後才能進行修復。

針對該起交通事故，客運業者表示，有關車輛及電力設施等相關物件受損，將委由保險公司處理，也會針對駕駛疏失進行行政檢討，肇事責任則由警方調查。警方則表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

台灣好行客運行經台14線中潭公路南村段，疑天雨路滑失控自撞水泥護欄，並波及路側電箱，導致周邊大停電。圖／民眾提供
台灣好行客運行經台14線中潭公路南村段，疑天雨路滑失控自撞水泥護欄，並波及路側電箱，導致周邊大停電。圖／民眾提供
台灣好行客運行經台14線中潭公路南村段，疑天雨路滑失控自撞水泥護欄，並波及路側電箱，導致周邊大停電。圖／民眾提供
台灣好行客運行經台14線中潭公路南村段，疑天雨路滑失控自撞水泥護欄，並波及路側電箱，導致周邊大停電。圖／民眾提供
台灣好行客運行經台14線中潭公路南村段，疑天雨路滑失控自撞水泥護欄，並波及路側電箱，導致周邊大停電。圖／民眾提供
台灣好行客運行經台14線中潭公路南村段，疑天雨路滑失控自撞水泥護欄，並波及路側電箱，導致周邊大停電。圖／民眾提供

台灣好行 停電 客運

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