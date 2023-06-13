影／年輕嬤帶孫逛夾娃娃機店 見喬治猴竟一把扯下大方竊走

年輕阿嬤帶孫子逛夾娃娃機店，看見機台上的填充娃娃「喬治猴」，竟一把扯下，順手就拿著放入購物籃，騎機車離去，被店裡的監錄系統全都錄，吃上竊盜官司。

據了解，6月11日晚間，經營娃娃機台的李姓男子（30歲）到高雄市左營區華夏路的夾娃娃機店補貨，發現機台上展示用的「喬治猴」不翼而飛，立即向警方報案。

警方調閱店內的監錄系統畫面，發現1名女子到店內閒逛，見機台前吊著喬治猴，不管旁邊還有人正在抓娃娃，一把扯下喬治猴放入手拉的購物籃，客人覺得有異看了她一眼，但沒有進一步表示，她就拉著走了。警方擴大調閱相關錄影畫面，根據女子所騎機車的車籍，查出紀姓女子（40歲）涉案，到紀女住處通知她到案說明。