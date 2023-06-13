快訊

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

幼兒園餵藥案最新檢驗！26童尿檢、9項毒物結果出爐

台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

影／年輕嬤帶孫逛夾娃娃機店 見喬治猴竟一把扯下大方竊走

聯合報／ 記者林保光／即時報導

年輕阿嬤帶孫子逛夾娃娃機店，看見機台上的填充娃娃「喬治猴」，竟一把扯下，順手就拿著放入購物籃，騎機車離去，被店裡的監錄系統全都錄，吃上竊盜官司。

據了解，6月11日晚間，經營娃娃機台的李姓男子（30歲）到高雄市左營區華夏路的夾娃娃機店補貨，發現機台上展示用的「喬治猴」不翼而飛，立即向警方報案。

警方調閱店內的監錄系統畫面，發現1名女子到店內閒逛，見機台前吊著喬治猴，不管旁邊還有人正在抓娃娃，一把扯下喬治猴放入手拉的購物籃，客人覺得有異看了她一眼，但沒有進一步表示，她就拉著走了。警方擴大調閱相關錄影畫面，根據女子所騎機車的車籍，查出紀姓女子（40歲）涉案，到紀女住處通知她到案說明。

紀女將喬治猴還給機台負責人，稱當天她和女兒及孫子前去夾娃娃，看到展示的喬治猴娃娃，覺得非常可愛，想要送給孫子玩，就順手拿走喬治猴。全案由警方依竊盜罪嫌移送法辦。

紀姓女子見夾娃娃機店的「喬治猴」，竟在孫子面前涉嫌偷竊。記者林保光／翻攝
紀姓女子見夾娃娃機店的「喬治猴」，竟在孫子面前涉嫌偷竊。記者林保光／翻攝

夾娃娃機 竊盜

延伸閱讀

英宮又掀風暴！凱特不爽查爾斯食古不化 太落伍？

NBA／分享與偶像布萊恩難忘回憶 喬治：他教我如何為季後賽做準備

NBA／自爆招募德羅展過程 喬治羞愧：快艇報價低得像狗X

NBA／直言聯盟充斥濫竽充數球員 德羅展批：他們根本不愛籃球

相關新聞

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

高雄48歲趙姓男子昨天上午10時許，駕駛白色轎車行經仁武區鳳仁路與仁心路口，突然往前方等紅燈的機車群撞去，其中1名騎士遭...

影／年輕嬤帶孫逛夾娃娃機店 見喬治猴竟一把扯下大方竊走

年輕阿嬤帶孫子逛夾娃娃機店，看見機台上的填充娃娃「喬治猴」，竟一把扯下，順手就拿著放入購物籃，騎機車離去，被店裡的監錄系...

山東老鄉來台依親濃厚口音聽嘸 台中警靠群組找到他女兒

一名山東老翁來台依親，昨晚在女兒住處附近迷路，員警問他資料，他濃厚口音讓警聽不懂，台中市大雅警分局頭家派出所員警想到曾在...

爬行女子一句「彌賽亞I am coming」台中警幫她找到新竹家人

一名精神不穩長相清秀女子日前在台中市梧棲區街上爬行，她喃喃自語，警方最後在她手背疤痕，和她說一句「彌賽亞I am com...

9旬失智翁迷途無力走 豐原警烈日下背著回派出所

一名93歲失智老翁迷路無力走路，台中豐原警員烈日下背老翁回派出所找家人，兒子接到警方電話通知，趕到派出所看到父親才鬆了一...

嘉義男酒後尋仇暴打老友 鐵橇反遭搶走被活活打死

嘉義縣水上鄉驚傳昔日同窗老友口角糾紛變成命案。46歲吳姓男子今晚8點多拿拆模板鐵橇（馬魯仔）欲理論，到45歲蔡姓男子家中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦