快訊

好友哽咽證實噩耗 70年代知名歌手肺部感染病逝！

「Vision Pro」早被華為註冊 蘋果中國上市連三吃癟？昔日撒錢買商標金額好驚人

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄48歲趙姓男子昨天上午10時許，駕駛白色轎車行經仁武區鳳仁路與仁心路口，突然往前方等紅燈的機車群撞去，其中1名騎士遭撞飛至車頂後落地，今車禍影片曝光，畫面驚悚，所幸5名受傷騎士僅受輕傷，趙男酒測值為0，事發原因由交通大隊判讀。

警方調查，趙男當時行駛在鳳仁路慢車道上，趙男自稱當時煞車失靈，才會追撞前方的1輛轎車及6輛機車。

事故一共造成5人受傷，均頭部、四肢擦挫傷，其中一名50歲婦人傷勢較重，幸均無生命危險。

今有網友將事故影片放上「社會事新聞影音」平台，畫面顯示當時多名騎士正在停等紅燈，趙男駕駛的白色轎車直接從慢車道往機車停等區撞上才停下，其中1名騎士還遭撞飛至車頂才落地，畫面驚悚。

警方表示，車禍相關駕駛人經酒測值均為0，事發原因已由交通大隊測繪後進一步判讀。

趙男駕駛白色轎車撞飛6輛機車，造成5名騎士受傷送醫。翻攝自社會事新聞影音
趙男駕駛白色轎車撞飛6輛機車，造成5名騎士受傷送醫。翻攝自社會事新聞影音
趙男駕駛白色轎車撞飛6輛機車，造成5名騎士受傷送醫。張議晨/翻攝
趙男駕駛白色轎車撞飛6輛機車，造成5名騎士受傷送醫。張議晨/翻攝

撞飛 車道

延伸閱讀

高雄房價準備崩盤？眼尖網友發現「賠售案」：蛋白區死很慘

交通部票選「觀光亮點」 高雄推三大景點參戰

影／台中版玩命關頭？2轎車十字路口對撞 駕駛雙掛彩急送醫

台中女無號誌路口被撞飛怎麼罰？交通部解釋了

相關新聞

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

高雄48歲趙姓男子昨天上午10時許，駕駛白色轎車行經仁武區鳳仁路與仁心路口，突然往前方等紅燈的機車群撞去，其中1名騎士遭...

影／年輕嬤帶孫逛夾娃娃機店 見喬治猴竟一把扯下大方竊走

年輕阿嬤帶孫子逛夾娃娃機店，看見機台上的填充娃娃「喬治猴」，竟一把扯下，順手就拿著放入購物籃，騎機車離去，被店裡的監錄系...

山東老鄉來台依親濃厚口音聽嘸 台中警靠群組找到他女兒

一名山東老翁來台依親，昨晚在女兒住處附近迷路，員警問他資料，他濃厚口音讓警聽不懂，台中市大雅警分局頭家派出所員警想到曾在...

爬行女子一句「彌賽亞I am coming」台中警幫她找到新竹家人

一名精神不穩長相清秀女子日前在台中市梧棲區街上爬行，她喃喃自語，警方最後在她手背疤痕，和她說一句「彌賽亞I am com...

9旬失智翁迷途無力走 豐原警烈日下背著回派出所

一名93歲失智老翁迷路無力走路，台中豐原警員烈日下背老翁回派出所找家人，兒子接到警方電話通知，趕到派出所看到父親才鬆了一...

嘉義男酒後尋仇暴打老友 鐵橇反遭搶走被活活打死

嘉義縣水上鄉驚傳昔日同窗老友口角糾紛變成命案。46歲吳姓男子今晚8點多拿拆模板鐵橇（馬魯仔）欲理論，到45歲蔡姓男子家中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦