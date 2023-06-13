影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

高雄48歲趙姓男子昨天上午10時許，駕駛白色轎車行經仁武區鳳仁路與仁心路口，突然往前方等紅燈的機車群撞去，其中1名騎士遭撞飛至車頂後落地，今車禍影片曝光，畫面驚悚，所幸5名受傷騎士僅受輕傷，趙男酒測值為0，事發原因由交通大隊判讀。

警方調查，趙男當時行駛在鳳仁路慢車道上，趙男自稱當時煞車失靈，才會追撞前方的1輛轎車及6輛機車。

事故一共造成5人受傷，均頭部、四肢擦挫傷，其中一名50歲婦人傷勢較重，幸均無生命危險。

今有網友將事故影片放上「社會事新聞影音」平台，畫面顯示當時多名騎士正在停等紅燈，趙男駕駛的白色轎車直接從慢車道往機車停等區撞上才停下，其中1名騎士還遭撞飛至車頂才落地，畫面驚悚。