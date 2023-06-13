山東老鄉來台依親濃厚口音聽嘸 台中警靠群組找到他女兒

一名山東老翁來台依親，昨晚在女兒住處附近迷路，員警問他資料，他濃厚口音讓警聽不懂，台中市大雅警分局頭家派出所員警想到曾在台中市警政群組內看到有同事PO圖文協尋老人，查詢內部群組資料，果然是這名老翁，順利找到他女兒，父女在派出所重逢。

頭家派出所警員張志丞、張明仟昨晚9點巡邏時接獲民眾報案，潭子區得福街前有一名疑似迷失的老人，需要警方協助。

警方到場了解得知，86歲王姓老翁昨晚疑似迷路，自己走到雞排店外不斷徘徊，老闆要請他吃東西被婉拒，只好請警察協助，警方在溝通過程發現老翁說著濃厚的大陸籍口音，無法明白老翁想表達的意思。

張員突然想到，拿出紙筆請老翁寫出自己的名字，張員一看到老翁姓名，立刻想起曾在台中市的警政群組內看到其他分局員警發文協尋，聯繫後順利通知家屬將老翁帶回。

老翁的女兒從山東嫁到台灣，老翁來台依親，他因人生地不熟而迷失方向，家屬也焦急在外到處尋找，幸好最後被警方尋獲，一家團聚。