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爬行女子一句「彌賽亞I am coming」台中警幫她找到新竹家人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名精神不穩長相清秀女子日前在台中市梧棲區街上爬行，她喃喃自語，警方最後在她手背疤痕，和她說一句「彌賽亞I am coming」特徵，終於找到她家人。

中市清水警分局安寧派出所6月10日下午4點接獲報案，梧棲區文華街上有一名妙齡女子不明原因於地上爬行，巡佐李清木、警員林曉均獲報後立即趕往現場查看。

員警到現場發現1名長相清秀的短髮女子在地上跪爬，將她攙扶到旁邊椅子上，女子身上無任何證件、手機，也不清楚自己的名字年籍等資料，僅暗自喃喃自語，並不停地說，「彌賽亞I am coming」，員警們一頭霧水，先查看她外表無任何傷勢，帶回派出所休息。

巡佐李清木詢問下，女子整天未進食，警方蒸兩顆肉粽給她止飢，持續和她聊天，最後女子漸漸卸下心防，表示自己心情不好，從新竹隨機在路邊攔車搭乘3次便車南下台中，警方從聊天對話中拼湊出片段的地址，從失蹤人口資料庫逐筆比對，終於比對出一筆特徵相似，手背上有疤痕的葉姓女子，經致電與家屬確認，家屬表示失蹤的女兒也會說「彌賽亞I am coming」，全家立即從新竹搭乘高鐵至台中與女兒團圓。

女子的母親抵達安寧派出所，見到自己遍尋不著的女兒，激動擁抱女兒，頻頻向警方道謝，母親表示，女兒離家後，全家人都很擔心女兒的安全，表示因工作壓力大，造成精神狀況不穩，女兒能夠平安歸來都歸功於警方的用心。

清水警分局安寧派出所長林承亞呼籲，為防家人走失，可向社福單位申請配戴愛心手環，或是向電信公司申辦有GPS定位功能的產品，以防走失後，能有效提供警方或相關單位的即時辨識，便於第一時間聯繫到家屬，避免發生意外，另外，如無法表示年籍或失智長者，也可到鄰近分局辦理指紋捺印，倘若不願意到警局，警方也可到府或機構辦理，防範未然。

中市清水警分局安寧派出所獲報，梧棲區文華街上有一名女子不明原因在地上爬行，員警到場處理，幫她找到家人。圖／警方提供
中市清水警分局安寧派出所獲報，梧棲區文華街上有一名女子不明原因在地上爬行，員警到場處理，幫她找到家人。圖／警方提供
中市清水警分局安寧派出所獲報，梧棲區文華街上有一名女子不明原因在地上爬行，員警到場處理。圖／警方提供
中市清水警分局安寧派出所獲報，梧棲區文華街上有一名女子不明原因在地上爬行，員警到場處理。圖／警方提供

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